РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости
2 131 17

РФ устанавливает "антирекорды": алкоголизм и психические расстройства достигли максимума за 10 лет, - исследование

В России зафиксирован резкий рост числа случаев алкоголизма и психических расстройств среди населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения РФ, которую цитируют российские СМИ. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В 2025 году количество граждан, у которых впервые диагностировали алкоголизм или алкогольный психоз, выросло примерно на треть - до 56,9 случаев на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель за последние девять лет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рекордный рост алкоголизма в регионах РФ

Рост числа новых случаев алкоголизма зафиксировали в большинстве регионов России. Наиболее резкое повышение произошло в Омской и Астраханской областях, где показатели увеличились в несколько раз.

В Пермском крае уровень достиг 288 случаев на 100 тысяч человек, что стало рекордом для региона. В то же время самые высокие показатели традиционно фиксируются в Чукотском автономном округе - более 390 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее, до 2024 года, уровень заболеваемости алкоголизмом в РФ снижался, за исключением незначительного роста в период после пандемии. Однако последние данные свидетельствуют о резком развороте тенденции.

Читайте также: Дрон уничтожил "штурмовую" "Волгу" с пьяными оккупантами, которую как раз проверяли на российском блокпосту. ВИДЕО

Ухудшение психического здоровья населения

Параллельно в России существенно возросло количество психических расстройств. В 2025 году впервые такие диагнозы получили 328 человек на 100 тысяч населения - это самый высокий показатель за более чем десятилетие.

Больше всего новых случаев зафиксировали в северных и отдаленных регионах, в частности в Карелии, Архангельской области и Алтайском крае. В некоторых регионах уровень превысил 600-700 случаев на 100 тысяч человек.

Отдельно отмечается рост показателей в крупных городах, в частности в Москве, которая впервые вошла в число регионов с высоким уровнем новых психических диагнозов.

Читайте: В России с начала года рекордно выросли цены на водку

Также наблюдается резкое увеличение использования антидепрессантов. За последние годы объемы их продаж значительно выросли, что свидетельствует об ухудшении психоэмоционального состояния населения.

По данным Министерства здравоохранения РФ, большинство новых диагнозов составляют депрессии и тревожные расстройства.

Эксперты связывают такую динамику с социальной, экономической и политической ситуацией в стране. В то же время реальные масштабы проблемы могут быть значительно больше, поскольку часть людей избегает официального лечения.

Автор: 

алкоголь (1625) психбольница (155) россия (97185) психика (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
У болотяних єпєнях їпанутість - це норма.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:55 Ответить
+9
- Скажика дед откуда Русь пошла?
- От Киева где княжие хоромы
- А "РуSSкий мир"? Откуда взялся он?
- От ********* с лишней хромосомой!
показать весь комментарий
17.04.2026 01:04 Ответить
+6
Яка застаріла новина. У кацапів процес деградації перманентний, починаючи з часів мацковського царства.
показать весь комментарий
17.04.2026 05:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Негативна євгеніка століттями марно не проходить.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:44 Ответить
До москалів має прийти смерть з косою.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:52 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Бо дихають "болотними газами"
показать весь комментарий
17.04.2026 05:09 Ответить
В Росії рівень випадків алкоголізму та психічних розладів серед населення історично високий.
Але зараз, коли алкаші і бомжи (заради зарплати і підйомних) стали масово записуватись повоювати, статистика стала краще враховувати цю публіку.
показать весь комментарий
17.04.2026 01:08 Ответить
ВСЕ ПО ПЛАНУ....ПО ГРАФИКУ))

А взагалі все ідеально кладеться якщо просто подумати що Путін агент Китая і йому треба обезсилити Европу, Україну, Знищити всіх своїх чоловіків щоб жінки дістались китайцям
показать весь комментарий
17.04.2026 01:11 Ответить
А ледачі кацапки китайцям на хіба?
показать весь комментарий
17.04.2026 05:10 Ответить
Куди вже там зростати?
показать весь комментарий
17.04.2026 01:33 Ответить
Так завозять заробітчан, а потім, після життя на ху....лостану вони і підвищують статистику.
показать весь комментарий
17.04.2026 06:57 Ответить
показать весь комментарий
Моста нет.
показать весь комментарий
17.04.2026 05:45 Ответить
Їм би добавити ще наших стресів від їхніх обстрілів, для "повного щастя".
показать весь комментарий
17.04.2026 07:16 Ответить
П'ють тай хоч упються. Питання в тому чи хтось звертав увагу як пють наші українці. Немає чим хвалитися шановні.
показать весь комментарий
17.04.2026 07:28 Ответить
Planeta perenaselena,tomu Nicolas Rokfeller finansuje feministok na zahodi, a national shodi gorilka na dodatok.
показать весь комментарий
17.04.2026 08:58 Ответить
Спрстерігаю за нашим смт. Коли приїхали сюди жити----1997 рік---п'яничек було масса. Тепер їх поменшило. Особливо приємно бачити------- багато з них почали працювати і вже не п'ють.
показать весь комментарий
17.04.2026 09:00 Ответить
 
 