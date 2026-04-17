РФ устанавливает "антирекорды": алкоголизм и психические расстройства достигли максимума за 10 лет, - исследование

В России зафиксирован резкий рост числа случаев алкоголизма и психических расстройств среди населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения РФ, которую цитируют российские СМИ.

В 2025 году количество граждан, у которых впервые диагностировали алкоголизм или алкогольный психоз, выросло примерно на треть - до 56,9 случаев на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель за последние девять лет.

Рекордный рост алкоголизма в регионах РФ

Рост числа новых случаев алкоголизма зафиксировали в большинстве регионов России. Наиболее резкое повышение произошло в Омской и Астраханской областях, где показатели увеличились в несколько раз.

В Пермском крае уровень достиг 288 случаев на 100 тысяч человек, что стало рекордом для региона. В то же время самые высокие показатели традиционно фиксируются в Чукотском автономном округе - более 390 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее, до 2024 года, уровень заболеваемости алкоголизмом в РФ снижался, за исключением незначительного роста в период после пандемии. Однако последние данные свидетельствуют о резком развороте тенденции.

Ухудшение психического здоровья населения

Параллельно в России существенно возросло количество психических расстройств. В 2025 году впервые такие диагнозы получили 328 человек на 100 тысяч населения - это самый высокий показатель за более чем десятилетие.

Больше всего новых случаев зафиксировали в северных и отдаленных регионах, в частности в Карелии, Архангельской области и Алтайском крае. В некоторых регионах уровень превысил 600-700 случаев на 100 тысяч человек.

Отдельно отмечается рост показателей в крупных городах, в частности в Москве, которая впервые вошла в число регионов с высоким уровнем новых психических диагнозов.

Также наблюдается резкое увеличение использования антидепрессантов. За последние годы объемы их продаж значительно выросли, что свидетельствует об ухудшении психоэмоционального состояния населения.

По данным Министерства здравоохранения РФ, большинство новых диагнозов составляют депрессии и тревожные расстройства.

Эксперты связывают такую динамику с социальной, экономической и политической ситуацией в стране. В то же время реальные масштабы проблемы могут быть значительно больше, поскольку часть людей избегает официального лечения.