РФ ставить "антирекорди": алкоголізм і психрозлади досягли максимуму за 10 років, - дослідження

У Росії зафіксували різке зростання кількості випадків алкоголізму та психічних розладів серед населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться інформації міністерства охорони здоров’я РФ, яке цитують росЗМІ.

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У 2025 році кількість громадян, яким уперше діагностували алкоголізм або алкогольний психоз, зросла приблизно на третину — до 56,9 випадків на 100 тисяч населення. Це найвищий показник за останні десять років.

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Рекордне зростання алкоголізму в регіонах РФ

Зростання кількості нових випадків алкоголізму зафіксували у більшості регіонів Росії. Найбільш різке підвищення відбулося в Омській та Астраханській областях, де показники збільшилися у кілька разів.

У Пермському краї рівень сягнув 288 випадків на 100 тисяч осіб, що стало рекордом для регіону. Водночас найвищі показники традиційно фіксують у Чукотському автономному окрузі — понад 390 випадків на 100 тисяч населення.

Попередньо, до 2024 року рівень захворюваності на алкоголізм у РФ знижувався, за винятком незначного зростання у період після пандемії. Однак останні дані свідчать про різкий розворот тенденції.

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Погіршення психічного здоров’я населення

Паралельно в Росії суттєво зросла кількість психічних розладів. У 2025 році вперше такі діагнози отримали 328 осіб на 100 тисяч населення — це найвищий показник за понад десятиліття.

Найбільше нових випадків зафіксували в північних і віддалених регіонах, зокрема в Карелії, Архангельській області та Алтайському краї. У деяких регіонах рівень перевищив 600–700 випадків на 100 тисяч осіб.

Окремо відзначається зростання показників у великих містах, зокрема у Москві, яка вперше увійшла до числа регіонів із високим рівнем нових психічних діагнозів.

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Також спостерігається різке збільшення використання антидепресантів. За останні роки обсяги їх продажу значно зросли, що свідчить про погіршення психоемоційного стану населення.

За даними міністерства охорони здоров’я РФ, більшість нових діагнозів становлять депресії та тривожні розлади.

Експерти пов’язують таку динаміку з соціальною, економічною та політичною ситуацією в країні. Водночас реальні масштаби проблеми можуть бути значно більшими, оскільки частина людей уникає офіційного лікування.