Россияне приступили к разработке крупного месторождения марганца на ВОТ Запорожской области, – СМИ

РФ разворачивает добычу марганца на ТВТ Запорожской области

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" приступила к незаконной разработке Велико-Токмацкого месторождения марганца на оккупированной территории Запорожской области.

Оккупанты взялись за месторождение 

По данным издания, предприятие получило так называемую "лицензию" на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле приступило к геологоразведке.

Отмечается, что 25,1% компании принадлежит структуре "Ростеха" ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Издание пишет, что рядом с месторождением уже начали строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет занято около 3 тыс. человек.

Читайте також: Россия второй год подряд не смогла найти ни одного нового крупного месторождения нефти

Одно из крупнейших в мире

  • Велико-Токмацкое месторождение входит в топ-5 мировых месторождений марганца по объему запасов, которые составляют 1,7 млрд тонн.
  • Оно значительно превосходит крупнейшие в России Усинское месторождение в Кемеровской области (127,7 млн тонн) и Порожинское в Красноярском крае (29,46 млн).

В то же время, как отмечает издание, промышленная добыча марганца в России ведется только на одном месторождении в Башкирии.

Более 90% этого металла, используемого для улучшения свойств стали, Россия закупает за рубежом.

Читайте також: Россия оккупировала полезных ископаемых Украины на $350 миллиардов, – Свириденко

Топ комментарии
+29
Тю. Ну так виносьте його по мірі будівництва.
Туди точно дістане все, що у нас є.
18.04.2026 02:19 Ответить
+21
Треба нанести туди візит ввічливості дронами і пояснити поросіянам, що красти чуже - це «Не харашо»… Обладнання там, мабуть, специфічне і дороговартісне. Щвидко не відроментуєш і запасні частини теж не просто знайдеш...
18.04.2026 02:25 Ответить
+13
Мудрий наріт вибрав мудрого президента, всі копалини віддав США, щоб не писали про нього правду, а що залишилося - забирають московити і будуть продавати Китаю і тим же США. Це ціна виборів 2019, в після них відведення наших військ з півдня і розмінування Чонгару.
18.04.2026 05:43 Ответить
свинособаки..
18.04.2026 02:11 Ответить
18.04.2026 02:19 Ответить
Мабуть пердак там має долю або хтось з родини зеленого
18.04.2026 02:42 Ответить
То все кацапськи вологі мрії, воду вони вже провели…
18.04.2026 07:51 Ответить
18.04.2026 02:25 Ответить
ПОФІГУ - вони цим займались століттями - грабують копалини в народів.

Наша катастрофа не в копалинах що вони скребуть - а в демографії.

Україна менше чим 40 млн - це катастрофа. А дотягнути до 40 млн нам пропонують за рахунок Індії що ще більша катастрофа

ОСЬ ДЕ БІДА. А копалини - це понятно як білий день
18.04.2026 03:15 Ответить
Хто пропонує? Індуси не попруть в бідну країну,цим чумазим подавай Канаду,наприклад..
18.04.2026 04:20 Ответить
Індія велика. Багато народів, багато мов, багато каст. Кожен штат як окрема країна. В Індії можна знайти таких індусів, які "попруть". А ще є пакистанці, які працюючи за їжу, з глини цеглу випікають.
18.04.2026 05:30 Ответить
Половина бенгальців (нажаль, не бельгійців ) вже стоїть на лижах в очікуванні дозволу.
Поки що це жарт, але чи надовго?
18.04.2026 08:18 Ответить
Японці не страждають від демографії. Роботи цілком замінять стада посполитих на малокваліфікованих роботах, в т.ч. догляд за старими.
Поцікавтеся до яких наслідків у виробничих відносинах призвела Чорна Чума у середньовічній Європі - буде вам просвітління.
18.04.2026 06:55 Ответить
У нас нікому буде годувати банди чиновників та "правоохоронців".
Також не забуваймо про ЗСУ (поряд з виродками маємо утримувати чималу армію).
А з ким востаннє воювала Японія? Там в силах самооборони зайнято приблизно 250 тис. (при населенні в 125 млн). За розміром ВВП і обсягом промислового виробництва Японія займає 4-е місце серед країн світу після США, КНР і Німеччини (за даними 2024 року).
Щоправда, населення старіє і приріст зупинився але це, схоже, їх поки що не турбує.
І японці не покидають власну країну мільйонами на рік.
18.04.2026 08:32 Ответить
Як раз те, про що постійно нагадую - кацапи прийшли грабувати копалини. Вони розуміють що Сибір вони втратять. Розуміють що не здатні втримати вбоге населення Сибіру і далекого сходу тому і шлють їх на забій до нас масово. Там в селах вже нікому дрова рубати, а буряти масово цілими селами тікають в Монголію. Кацапи проти Китаю нічого зробити не можуть тому ***** сподівався що "дранг нахт Вест" допоможе встояти і зберегти владу, але світ бачить старіюче плєшиве *****... Ми не дамо їм нас грабувати. Всі хто приїде туди "за зіпунамі" мають бути знищені фізично.
18.04.2026 04:44 Ответить
P.S. Але спершу потрібно вбити гауляйтера Баліцкого. Це його проект. Жодного сумніву. На ньму зациклюється в Запоріжській області все... Якщо цього не розуміють в наших спецслужбах то вони тупі, дарром хліб їдять, або вже кплені і продані з потрохами.
18.04.2026 04:48 Ответить
Чому туди досі нічого не прилетіло? Земля під ногоми свинособак має горіти.
18.04.2026 05:26 Ответить
От падлюки кацапські! Якби тільки красти чуже!
18.04.2026 05:39 Ответить
18.04.2026 05:43 Ответить
І тепер не можна про нього писати правду бо це антисимітизм.
18.04.2026 08:48 Ответить
А чому ми це родовище не розробляли раніше? Ось в чому питання.
18.04.2026 06:17 Ответить
Дітки наших олігархів тоді ще не підросли, а так би вже мабуть починали.
Не віддавати ж прибутки в державний бюджет?
18.04.2026 08:36 Ответить
Грошей завжди немає. Всю незалежність прожили на кредитах.
18.04.2026 09:06 Ответить
Убити головбуха ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу", якщо до гендиректора не дотягнутися - і родовище зразу втратить прибутковість. Повторити за необхідності.
18.04.2026 06:52 Ответить
Беруться за українські надра - при замиренні вже туди й не вдариш
18.04.2026 07:03 Ответить
FP 2 їх всьо......
18.04.2026 07:20 Ответить
44 кг вибухівки. Малувато буде.
Хіба що кожен день
18.04.2026 08:39 Ответить
Хіба, зеленський не віддав америкосам, всі рідкоземи? Виходить, кацапи крадуть не в нас...
18.04.2026 07:21 Ответить
Квартальщикам хоть спасибо сказали за сдачу этих территорий?
18.04.2026 07:25 Ответить
То де обстріли на знищення розробіток окупантів???? Немає!! Як і не було знищення портів в бердянську і в Маріуполі..Договорняк пішов
18.04.2026 07:52 Ответить
І що до них не можуть дістатися дрони з осколковими б/ч, щоб після кількох нальотів виникли великі проблеми з бажаючими там працювати?
18.04.2026 08:28 Ответить
Кому в Україні належать родовища корисних копалин?
Заспокойтесь, без різниці хто їх копатиме - США, родич Пінчука чи якийсь орк з мухосранська - ніхто з вас нічого відтіля не отримає.
18.04.2026 08:52 Ответить
в такому проекті - трамп у них партнёр! він же не халявщик!
18.04.2026 08:59 Ответить
Так влупіть по ньому. В чому проблєма
18.04.2026 09:09 Ответить
Ордою були, ордою і подохнуть. Тільки красти і грабувати можуть.
18.04.2026 09:50 Ответить
 
 