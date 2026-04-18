Россияне приступили к разработке крупного месторождения марганца на ВОТ Запорожской области, – СМИ
Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" приступила к незаконной разработке Велико-Токмацкого месторождения марганца на оккупированной территории Запорожской области.
Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты взялись за месторождение
По данным издания, предприятие получило так называемую "лицензию" на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле приступило к геологоразведке.
Отмечается, что 25,1% компании принадлежит структуре "Ростеха" ООО "РТ-Развитие бизнеса".
Издание пишет, что рядом с месторождением уже начали строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет занято около 3 тыс. человек.
Одно из крупнейших в мире
- Велико-Токмацкое месторождение входит в топ-5 мировых месторождений марганца по объему запасов, которые составляют 1,7 млрд тонн.
- Оно значительно превосходит крупнейшие в России Усинское месторождение в Кемеровской области (127,7 млн тонн) и Порожинское в Красноярском крае (29,46 млн).
В то же время, как отмечает издание, промышленная добыча марганца в России ведется только на одном месторождении в Башкирии.
Более 90% этого металла, используемого для улучшения свойств стали, Россия закупает за рубежом.
Туди точно дістане все, що у нас є.
Наша катастрофа не в копалинах що вони скребуть - а в демографії.
Україна менше чим 40 млн - це катастрофа. А дотягнути до 40 млн нам пропонують за рахунок Індії що ще більша катастрофа
ОСЬ ДЕ БІДА. А копалини - це понятно як білий день
Поки що це жарт, але чи надовго?
Поцікавтеся до яких наслідків у виробничих відносинах призвела Чорна Чума у середньовічній Європі - буде вам просвітління.
Також не забуваймо про ЗСУ (поряд з виродками маємо утримувати чималу армію).
А з ким востаннє воювала Японія? Там в силах самооборони зайнято приблизно 250 тис. (при населенні в 125 млн). За розміром ВВП і обсягом промислового виробництва Японія займає 4-е місце серед країн світу після США, КНР і Німеччини (за даними 2024 року).
Щоправда, населення старіє і приріст зупинився але це, схоже, їх поки що не турбує.
І японці не покидають власну країну мільйонами на рік.
Не віддавати ж прибутки в державний бюджет?
Хіба що кожен день
Заспокойтесь, без різниці хто їх копатиме - США, родич Пінчука чи якийсь орк з мухосранська - ніхто з вас нічого відтіля не отримає.