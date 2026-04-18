Росіяни взялися за розробку великого родовища марганцю на ТОТ Запорізької області, - ЗМІ
Російська компанія "Реале Інженерінг Інвест" розпочала незаконну розробку Велико-Токмацького родовища марганцю на окупованій території Запорізької області.
Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти взялися за родовище
За даними видання, підприємство отримало так звану "ліцензію" на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а в квітні розпочало геологорозвідку.
Зазначається, що 25,1% компанії належить структурі "Ростеха" ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".
Видання пише, що поруч із родовищем вже розпочали будівництво гірничо-збагачувального комбінату, на якому буде зайнято близько 3 тис. людей.
Одне з найбільших у світі
- Велико-Токмацьке родовище входить до 5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, які становлять 1,7 млрд тонн.
- Воно значно перевищує найбільші в Росії Усинське родовище в Кемеровській області (127,7 млн тонн) і Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн).
Водночас, як зазначає видання, промисловий видобуток марганцю в Росії ведеться лише на одному родовищі в Башкирії.
Понад 90% цього металу, що використовується для поліпшення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.
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