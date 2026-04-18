Росіяни взялися за розробку великого родовища марганцю на ТОТ Запорізької області, - ЗМІ

Російська компанія "Реале Інженерінг Інвест" розпочала незаконну розробку Велико-Токмацького родовища марганцю на окупованій території Запорізької області.

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупанти взялися за родовище

За даними видання, підприємство отримало так звану "ліцензію" на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а в квітні розпочало геологорозвідку.

Зазначається, що 25,1% компанії належить структурі "Ростеха" ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Видання пише, що поруч із родовищем вже розпочали будівництво гірничо-збагачувального комбінату, на якому буде зайнято близько 3 тис. людей.

Читайте також: Росія другий рік поспіль не змогла знайти жодного нового великого родовища нафти

Одне з найбільших у світі

Велико-Токмацьке родовище входить до 5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, які становлять 1,7 млрд тонн.

Воно значно перевищує найбільші в Росії Усинське родовище в Кемеровській області (127,7 млн тонн) і Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн).

Водночас, як зазначає видання, промисловий видобуток марганцю в Росії ведеться лише на одному родовищі в Башкирії.

Понад 90% цього металу, що використовується для поліпшення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.

Читайте також: Росія окупувала корисних копалин України на $350 мільярдів, – Свириденко