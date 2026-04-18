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Новини Захоплення Росією українських родовищ
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Росіяни взялися за розробку великого родовища марганцю на ТОТ Запорізької області, - ЗМІ

РФ розгортає видобуток марганцю на ТОТ Запорізької області

Російська компанія "Реале Інженерінг Інвест" розпочала незаконну розробку Велико-Токмацького родовища марганцю на окупованій території Запорізької області.

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Окупанти взялися за родовище 

За даними видання, підприємство отримало так звану "ліцензію" на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а в квітні розпочало геологорозвідку.

Зазначається, що 25,1% компанії належить структурі "Ростеха" ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Видання пише, що поруч із родовищем вже розпочали будівництво гірничо-збагачувального комбінату, на якому буде зайнято близько 3 тис. людей.

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Одне з найбільших у світі

  • Велико-Токмацьке родовище входить до 5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, які становлять 1,7 млрд тонн.
  • Воно значно перевищує найбільші в Росії Усинське родовище в Кемеровській області (127,7 млн тонн) і Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн).

Водночас, як зазначає видання, промисловий видобуток марганцю в Росії ведеться лише на одному родовищі в Башкирії.

Понад 90% цього металу, що використовується для поліпшення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.

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Автор: 

окупація (7005) росія (70942) родовище (188) Запорізька область (5151)
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Топ коментарі
+45
Тю. Ну так виносьте його по мірі будівництва.
Туди точно дістане все, що у нас є.
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18.04.2026 02:19 Відповісти
+32
Треба нанести туди візит ввічливості дронами і пояснити поросіянам, що красти чуже - це «Не харашо»… Обладнання там, мабуть, специфічне і дороговартісне. Щвидко не відроментуєш і запасні частини теж не просто знайдеш...
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18.04.2026 02:25 Відповісти
+22
Мудрий наріт вибрав мудрого президента, всі копалини віддав США, щоб не писали про нього правду, а що залишилося - забирають московити і будуть продавати Китаю і тим же США. Це ціна виборів 2019, в після них відведення наших військ з півдня і розмінування Чонгару.
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18.04.2026 05:43 Відповісти

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