РФ усилила атаки на Мирноградскую агломерацию и затрудняет логистическое обеспечение города, - 7-й корпус ДШВ

На Покровском направлении усложнилось логистическое обеспечение Мирнограда. Российские войска активизировали атаки на Гришино и Родинское с применением пехоты, БПЛА и авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Вооруженных сил Украины Сергей Окишев.

"Противник штурмует. Очень тяжелая ситуация с логистическим обеспечением, с внутренней ротацией на севере Мирнограда и в районе поселков Червоный Лиман, Светлое, в районе населенного пункта Родинское. Пытаемся осуществлять логистику с помощью тяжелых квадрокоптеров, гексокоптеров, так называемых бомберов. Также пытаемся применять НРК", - отметил военный.

Тактика врага не меняется - это инфильтрация и использование небольших пехотных групп. Десантники же 7-го корпуса используют дроново-штурмовые подразделения.

"Сначала идет разведка беспилотниками, затем доразведка. Затем начинают работать ударные дроны, в первую очередь бомбардировщики. Тогда по живой силе начинают работать артиллерия, FPV, другие виды вооружения. И потом уже заходят штурмовые группы, чаще всего под прикрытием тех же fpv. В некоторых случаях, когда это возможно, работают в связке со штурмовыми группами роботы с установленными турелями. Это пулеметы на платформе НРК", - констатировал Окишев.

Что предшествовало?

Покровское направление остается одним из самых горячих. По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Удачное, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новое Шахово, Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка