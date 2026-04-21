РФ посилила атаки на Мирноградську агломерацію та ускладнює логістичне забезпечення міста, - 7 корпус ДШВ
На Покровському напрямку ускладнилося логістичне забезпечення Мирнограда. Російські війська активізували атаки на Гришине та Родинське із застосуванням піхоти, БПЛА та авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Збройних сил України Сергій Окішев.
"Противник штурмує. Дуже важка ситуація з логістичним забезпеченням, з внутрішньою ротацією на півночі Мирнограда та в районі селищ Червоний Лиман, Світле, в районі населеного пункту Родинське. Намагаємося здійснювати логістику за допомогою важких квадрокоптерів, гексокоптерів, бомберів так званих. Також намагаємося застосовувати НРК", - зазначив військовий.
Тактика ворога не змінюється - це інфільтрація та використання малих піхотних груп. Десантники ж 7-го корпусу використовують дроново-штурмові підрозділи.
"Спочатку йде розвідка безпілотниками, потім дорозвідка. Потім починають працювати ударні дрони, в першу чергу бомбери. Тоді по живій силі починають працювати артилерія, fpv, інші види озброєння. І потім вже заходять штурмові групи, частіше за все під прикриттям тих самих fpv. В деяких випадках, коли це можливо, працюють у зв’язці з штурмовими групами роботи з встановленими турелями. Це кулемети на платформі НРК", - констатував Окішев.
Що передувало?
Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка
