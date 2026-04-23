Сутки в Запорожской области: более 800 ударов по намеченным пунктам, ранен человек

Оккупанты 820 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области

Российские войска атаковали 50 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, артиллерийские обстрелы и сотни атак с использованием дронов.

"Один человек ранен в результате вражеских атак по Запорожскому району", - говорится в сообщении.

За сутки оккупанты нанесли 820 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области:

  • войска РФ нанесли 24 авиаудара по Камышевахе, Новониколаевке, Юрковке, Ясной Поляне, Новорозовке, Заречному, Орехово, Гуляйполю, Верхней Терсе, Воздвижке, Копаням, Ровному, Горькому, Староукраинке, Цветковому, Тимошевке, Любицкому, Широком, Долинке и Преображенке;
  • 464 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Разумовку, Степное, Беленькое, Лысогорку, Новооленевку, Новоалександровку, Марьевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Орехов, Гуляйполе, Залиизнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горкое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку и Еленокстантиновку;
  • зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Новоандреевке, Чаривному, Староукраинке;
  • 326 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровке, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинке и Еленокстантиновке.

