В Славутиче открыли социальное жилье для более 100 переселенцев
В городе Славутич Киевской области открыли новое социальное жилье для внутренне перемещенных лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Речь идет о реконструкции бывшего инфекционного корпуса больницы, который более двух десятилетий не использовался. Теперь здание полностью переоборудовали под жилое пространство. В нем обустроили 34 квартиры общей площадью почти 2000 квадратных метров. Часть жилья адаптирована для людей с инвалидностью, в частности для тех, кто передвигается на инвалидных креслах.
"Сегодня это полноценное жилое пространство: 34 обустроенные квартиры, где смогут проживать более 100 человек", – отметил Калашник.
Реконструкция вместо нового строительства
По словам главы области, использование старых зданий позволяет быстрее решать жилищные потребности ВПЛ. Такой подход помогает эффективно использовать ресурсы и сокращает сроки реализации проектов.
В новом жилье предусмотрены базовые условия для комфортного проживания. Квартиры готовы к заселению и соответствуют современным требованиям. Это важно для людей, которые лишились дома из-за войны и нуждаются в стабильности.
Новые жилищные проекты для ВПЛ
Параллельно в Славутиче реализуется еще один жилой проект. Речь идет о реконструкции здания бывшего детского сада. После завершения работ там создадут 54 квартиры, среди которых семь будут инклюзивными.
В целом оба проекта позволят обеспечить жильем почти 350 человек. Это часть системной работы по поддержке внутренне перемещенных лиц в регионе.
На данный момент в Киевской области официально зарегистрировано около 240 тысяч переселенцев. Власти подчеркивают, что речь идет не только о временном размещении, а о создании достойных условий для жизни, интеграции и дальнейшего развития людей.
Щоб люди мали де жити + огород + енергонезалежність взимку
Какие заслуги у вас есть перед людьми которые будут оплачивать вашу квартиру или дом? Может вы конечность потеряли воюя за них и теперь не в состоянии работать?
А так кто и что вам должен? Может те люди которым вы лично деньги давали когда у них что то случилось, так и спрашивайте с них.
Вот я сегодня кошелек потеряю, вы мне сколько денег пришлёте? Или может вы соседу квартиру вымоете и борща сварите, и он мне пошлет хоть 10 евро если вы не хотите?
Работать нужно, и не разбрасывать заработанные деньги, и будет вам счастье.
"Наразі в Київській області офіційно обліковано близько 240 тисяч переселенців."
Без коментарів.