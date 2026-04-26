В Славутиче открыли социальное жилье для более 100 переселенцев

В городе Славутич Киевской области открыли новое социальное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Речь идет о реконструкции бывшего инфекционного корпуса больницы, который более двух десятилетий не использовался. Теперь здание полностью переоборудовали под жилое пространство. В нем обустроили 34 квартиры общей площадью почти 2000 квадратных метров. Часть жилья адаптирована для людей с инвалидностью, в частности для тех, кто передвигается на инвалидных креслах.

"Сегодня это полноценное жилое пространство: 34 обустроенные квартиры, где смогут проживать более 100 человек", – отметил Калашник.

Реконструкция вместо нового строительства

По словам главы области, использование старых зданий позволяет быстрее решать жилищные потребности ВПЛ. Такой подход помогает эффективно использовать ресурсы и сокращает сроки реализации проектов.

В новом жилье предусмотрены базовые условия для комфортного проживания. Квартиры готовы к заселению и соответствуют современным требованиям. Это важно для людей, которые лишились дома из-за войны и нуждаются в стабильности.

Новые жилищные проекты для ВПЛ

Параллельно в Славутиче реализуется еще один жилой проект. Речь идет о реконструкции здания бывшего детского сада. После завершения работ там создадут 54 квартиры, среди которых семь будут инклюзивными.

В целом оба проекта позволят обеспечить жильем почти 350 человек. Это часть системной работы по поддержке внутренне перемещенных лиц в регионе.

На данный момент в Киевской области официально зарегистрировано около 240 тысяч переселенцев. Власти подчеркивают, что речь идет не только о временном размещении, а о создании достойных условий для жизни, интеграции и дальнейшего развития людей.

Жилье для ВПЛ в Славутиче Киевской области

Жилье для ВПЛ в Славутиче Киевской области

Чого вони не займуться житлом по навколишніх селах? І небезпеки менше, і люди будуть, частково, на "самозабезпеченні" - бо городи поряд з житлом, є... Села ще до війни, напівпусті стояли. Їдеш пізно ввечері, і на три-чотири хати - тільки одна, вікнами світить... Розумію - коли людина стара, і сама себе, "обійти" не може... Але ж є сім'ї молоді...
26.04.2026 05:43 Ответить
рускоязічним такоє нє падходіт
26.04.2026 06:45 Ответить
А звідки ти знаєш, що вони "руськоязичні"? Там усі говорять "палєским суржиком"... Це, коли українські слова вживаються на "російський лад", і навпаки. І на все накладається білоруський акцент... І в селах так говорять, і в містах... "Пашла-палапатала, баба па апєнькі...". (Там мої улюблені "грибні" місця були - до війни... Тому ЗНАЮ...).
26.04.2026 07:15 Ответить
Де в селі робота ?
26.04.2026 08:58 Ответить
Частково згоден... Але, на перших порах , головне - "ДАХ НАД ГОЛОВОЮ"... Щоб був якийсь прихисток... А потім уже можна і про роботу думать...
26.04.2026 09:03 Ответить
А жити перший час на що ? Ліки купувати на шо ?
27.04.2026 09:18 Ответить
А "на що" вони житимуть у місті? Там їх чекають, з "купою грошей"?
27.04.2026 09:47 Ответить
Згоден. Треба національна програма!
Щоб люди мали де жити + огород + енергонезалежність взимку
26.04.2026 10:24 Ответить
Бесплатные квартиры в новых домах? Просто потому что переехал в другой регион? Круто, дайте две.
26.04.2026 06:50 Ответить
Давай тобі в хату прилетить , ти встигнеш взяти тількі труси і переїжджай з Богом в інший район. Тоді і ти будеш мати право на нове житло.
26.04.2026 08:59 Ответить
То есть ваша неспособность собрать сумку с нужными вещами и не тратить все доступные вам деньги, не копя на черный день означает что кто то должен подрываться в 5 утра и ехать цемент и бетон мешать, зарабатывая себе позвоночные грыжи, что бы вам хорошо и комфортно стало?
26.04.2026 15:08 Ответить
То Есть , давайте ничего нигде и никому не строить? Давайте вообще ликвилируем профессию строитель , что бы ни у кого не было грыж и все переулки жить в палатки. Коммунальные службы тоже следом за строителями? И потом жить как черти, да ,
27.04.2026 09:20 Ответить
Я к тому что работа каждого должна быть оплачена так как рабство отменили давно уже. И оплачивать ее должен тот кому она нужна а не левые дяди и тети которые в Славутиче и проездом не окажутся.
Какие заслуги у вас есть перед людьми которые будут оплачивать вашу квартиру или дом? Может вы конечность потеряли воюя за них и теперь не в состоянии работать?
27.04.2026 10:56 Ответить
А компенсація втраченого повинна бути чи ні ?
27.04.2026 21:06 Ответить
А вы застраховали свое жилье и имущество, платили взносы каждый месяц? Тогда безусловно страховая компания должна заплатить или объявить о банкротстве.
А так кто и что вам должен? Может те люди которым вы лично деньги давали когда у них что то случилось, так и спрашивайте с них.
Вот я сегодня кошелек потеряю, вы мне сколько денег пришлёте? Или может вы соседу квартиру вымоете и борща сварите, и он мне пошлет хоть 10 евро если вы не хотите?
Работать нужно, и не разбрасывать заработанные деньги, и будет вам счастье.
27.04.2026 21:52 Ответить
"Сьогодні це повноцінний житловий простір: 34 облаштовані квартири, де зможуть проживати понад 100 людей"
"Наразі в Київській області офіційно обліковано близько 240 тисяч переселенців."

Без коментарів.
27.04.2026 04:15 Ответить
 
 