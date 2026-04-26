В Славутиче открыли социальное жилье для более 100 переселенцев

В городе Славутич Киевской области открыли новое социальное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Речь идет о реконструкции бывшего инфекционного корпуса больницы, который более двух десятилетий не использовался. Теперь здание полностью переоборудовали под жилое пространство. В нем обустроили 34 квартиры общей площадью почти 2000 квадратных метров. Часть жилья адаптирована для людей с инвалидностью, в частности для тех, кто передвигается на инвалидных креслах.

"Сегодня это полноценное жилое пространство: 34 обустроенные квартиры, где смогут проживать более 100 человек", – отметил Калашник.

Читайте также: Новые правила для украинцев в Польше с 1 апреля: как легально оставаться в стране

Реконструкция вместо нового строительства

По словам главы области, использование старых зданий позволяет быстрее решать жилищные потребности ВПЛ. Такой подход помогает эффективно использовать ресурсы и сокращает сроки реализации проектов.

В новом жилье предусмотрены базовые условия для комфортного проживания. Квартиры готовы к заселению и соответствуют современным требованиям. Это важно для людей, которые лишились дома из-за войны и нуждаются в стабильности.

Читайте также: Выплаты для переселенцев: в апреле появится возможность подавать заявления через портал Пенсионного фонда

Новые жилищные проекты для ВПЛ

Параллельно в Славутиче реализуется еще один жилой проект. Речь идет о реконструкции здания бывшего детского сада. После завершения работ там создадут 54 квартиры, среди которых семь будут инклюзивными.

В целом оба проекта позволят обеспечить жильем почти 350 человек. Это часть системной работы по поддержке внутренне перемещенных лиц в регионе.

На данный момент в Киевской области официально зарегистрировано около 240 тысяч переселенцев. Власти подчеркивают, что речь идет не только о временном размещении, а о создании достойных условий для жизни, интеграции и дальнейшего развития людей.

Читайте: Сбивание двух вражеских ударных БПЛА в Киевской области: боевая работа 9-го отряда пограничников. ВИДЕО