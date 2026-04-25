У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 переселенців

У місті Славутич на Київщині відкрили нове соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

Йдеться про реконструкцію колишнього інфекційного корпусу лікарні, який понад два десятиліття не використовувався. Тепер будівлю повністю переобладнали під житловий простір. У ній облаштували 34 квартири загальною площею майже 2000 квадратних метрів. Частина житла адаптована для людей з інвалідністю, зокрема для тих, хто пересувається на кріслах колісних.

"Сьогодні це повноцінний житловий простір: 34 облаштовані квартири, де зможуть проживати понад 100 людей", – зазначив Калашник.

Реконструкція замість нового будівництва

За словами очільника області, використання старих будівель дозволяє швидше вирішувати житлові потреби ВПО. Такий підхід допомагає ефективно використовувати ресурси та скорочує строки реалізації проєктів.

У новому житлі передбачені базові умови для комфортного проживання. Квартири готові до заселення та відповідають сучасним вимогам. Це важливо для людей, які втратили домівки через війну та потребують стабільності.

Нові проєкти житла для ВПО

Паралельно у Славутичі реалізується ще один житловий проєкт. Йдеться про реконструкцію будівлі колишнього дитячого садка. Після завершення робіт там створять 54 квартири, серед яких сім будуть інклюзивними.

Загалом обидва проєкти дозволять забезпечити житлом майже 350 осіб. Це частина системної роботи з підтримки внутрішньо переміщених осіб у регіоні.

Наразі в Київській області офіційно обліковано близько 240 тисяч переселенців. Влада наголошує, що йдеться не лише про тимчасове розміщення, а про створення гідних умов для життя, інтеграції та подальшого розвитку людей.

