Расходы Украины на оборону выросли на 20% и достигли $84 млрд, - SIPRI
В 2025 году военные расходы Украины выросли до 84,1 млрд долларов, что обеспечило ей седьмое место в мире и первое по доле ВВП, согласно данным SIPRI.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют подсчеты Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).
Они выросли на 20% или 40% от ВВП. По соотношению военных расходов к ВВП Украина четвертый год подряд занимает первое место. За период 2016-2025 годов они выросли на 1501%.
В 2025 году военные расходы России, с которой приходится воевать Украине, достигли ориентировочно $190 млрд, увеличившись на 5,9% в годовом исчислении. Это составляет примерно 7,5% от российского ВВП.
Доля военных расходов в ее общих государственных расходах достигла 20% — самого высокого показателя, который когда-либо фиксировал SIPRI для России. Для Украины этот показатель составляет 63%.
|Топ-10 стран по военным расходам в 2025 году
|№
|Страна
|$ млрд
|% от ВВП
|1
|США
|954
|3,1%
|2
|Китай
|336
|1,7%
|3
|Россия
|190
|7,5%
|4
|Германия
|114
|2,3%
|5
|Индия
|92,1
|2,3%
|6
|Великобритания
|89,0
|2,4%
|7
|Украина
|84,1
|40%
|8
|Саудовская Аравия
|83,2
|6,5%
|9
|Франция
|68,0
|2,0%
|10
|Япония
|62,2
|
1,4%
Помощь в 2025 году
Несмотря на отсутствие новых обязательств по оказанию помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, в 2025 году Украина получила $52,2 млрд от международных партнеров на поддержку государственного бюджета — это самый большой объем с начала войны. Он на 11% больше, чем в 2024 году. Из них $37,9 млрд составили кредиты по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) от "Большой семерки" — крупнейший источник внешней помощи Украине в 2025 году. Поскольку кредиты планируется погашать за счет процентов, полученных от замороженных российских активов, Украине не придется обслуживать этот долг за свой счет.
В целом в 2025 году мировые военные расходы достигли исторического максимума в $2887 млрд. Тенденция к увеличению, вероятно, сохранится и в 2026 году.
Главным драйвером роста стала Европа (+14%), где военные расходы достигли самого высокого уровня, зафиксированного SIPRI за всю историю наблюдений, из-за российско-украинской войны и усилий стран НАТО по перевооружению.
