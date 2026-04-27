Расходы Украины на оборону выросли на 20% и достигли $84 млрд, - SIPRI

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8662 посетителя онлайн
Новости Расходы на оборону
1 104 7

Расходы Украины на оборону выросли на 20% и достигли $84 млрд

В 2025 году военные расходы Украины выросли до 84,1 млрд долларов, что обеспечило ей седьмое место в мире и первое по доле ВВП, согласно данным SIPRI.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют подсчеты Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Они выросли на 20% или 40% от ВВП. По соотношению военных расходов к ВВП Украина четвертый год подряд занимает первое место. За период 2016-2025 годов они выросли на 1501%.

В 2025 году военные расходы России, с которой приходится воевать Украине, достигли ориентировочно $190 млрд, увеличившись на 5,9% в годовом исчислении. Это составляет примерно 7,5% от российского ВВП.

Доля военных расходов в ее общих государственных расходах достигла 20% — самого высокого показателя, который когда-либо фиксировал SIPRI для России. Для Украины этот показатель составляет 63%.

Топ-10 стран по военным расходам в 2025 году
Страна $ млрд % от ВВП
1 США 954 3,1%
2 Китай 336 1,7%
3 Россия 190 7,5%
4 Германия 114 2,3%
5 Индия 92,1 2,3%
6 Великобритания 89,0 2,4%
7 Украина 84,1 40%
8 Саудовская Аравия 83,2 6,5%
9 Франция 68,0 2,0%
10 Япония 62,2

1,4%

Помощь в 2025 году

Несмотря на отсутствие новых обязательств по оказанию помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, в 2025 году Украина получила $52,2 млрд от международных партнеров на поддержку государственного бюджета — это самый большой объем с начала войны. Он на 11% больше, чем в 2024 году. Из них $37,9 млрд составили кредиты по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) от "Большой семерки" — крупнейший источник внешней помощи Украине в 2025 году. Поскольку кредиты планируется погашать за счет процентов, полученных от замороженных российских активов, Украине не придется обслуживать этот долг за свой счет.

В целом в 2025 году мировые военные расходы достигли исторического максимума в $2887 млрд. Тенденция к увеличению, вероятно, сохранится и в 2026 году.

Главным драйвером роста стала Европа (+14%), где военные расходы достигли самого высокого уровня, зафиксированного SIPRI за всю историю наблюдений, из-за российско-украинской войны и усилий стран НАТО по перевооружению.

Автор: 

ВВП (639) оружие (10414) расходы (153) СИПРИ (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.04.2026 10:49 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 10:51 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 11:25 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 11:10 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 11:38 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 12:03 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 12:09 Ответить
 
 