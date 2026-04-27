Расходы Украины на оборону выросли на 20% и достигли $84 млрд, - SIPRI

В 2025 году военные расходы Украины выросли до 84,1 млрд долларов, что обеспечило ей седьмое место в мире и первое по доле ВВП, согласно данным SIPRI.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют подсчеты Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Они выросли на 20% или 40% от ВВП. По соотношению военных расходов к ВВП Украина четвертый год подряд занимает первое место. За период 2016-2025 годов они выросли на 1501%.

В 2025 году военные расходы России, с которой приходится воевать Украине, достигли ориентировочно $190 млрд, увеличившись на 5,9% в годовом исчислении. Это составляет примерно 7,5% от российского ВВП.

Доля военных расходов в ее общих государственных расходах достигла 20% — самого высокого показателя, который когда-либо фиксировал SIPRI для России. Для Украины этот показатель составляет 63%.

Топ-10 стран по военным расходам в 2025 году № Страна $ млрд % от ВВП 1 США 954 3,1% 2 Китай 336 1,7% 3 Россия 190 7,5% 4 Германия 114 2,3% 5 Индия 92,1 2,3% 6 Великобритания 89,0 2,4% 7 Украина 84,1 40% 8 Саудовская Аравия 83,2 6,5% 9 Франция 68,0 2,0% 10 Япония 62,2 1,4%

Помощь в 2025 году

Несмотря на отсутствие новых обязательств по оказанию помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, в 2025 году Украина получила $52,2 млрд от международных партнеров на поддержку государственного бюджета — это самый большой объем с начала войны. Он на 11% больше, чем в 2024 году. Из них $37,9 млрд составили кредиты по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) от "Большой семерки" — крупнейший источник внешней помощи Украине в 2025 году. Поскольку кредиты планируется погашать за счет процентов, полученных от замороженных российских активов, Украине не придется обслуживать этот долг за свой счет.

В целом в 2025 году мировые военные расходы достигли исторического максимума в $2887 млрд. Тенденция к увеличению, вероятно, сохранится и в 2026 году.

Главным драйвером роста стала Европа (+14%), где военные расходы достигли самого высокого уровня, зафиксированного SIPRI за всю историю наблюдений, из-за российско-украинской войны и усилий стран НАТО по перевооружению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поступления от военного сбора за год выросли на 29%, – налоговая