Витрати України на оборону зросли на 20% і досягли $84 млрд, - SIPRI

У 2025 році військові витрати України зросли до $84,1 млрд, що забезпечило їй сьоме місце у світі та перше за часткою ВВП, за даними SIPRI.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підрахунки Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Вони зросли на 20% або 40% від ВВП. За співвідношенням військових витрат до ВВП Україна четвертий рік поспіль посідає перше місце. За період 2016-2025 років вони зросли на 1501%.

у 2025 році військові витрати Росії, з якою доводиться воювати Україні, сягнули орієнтовно $190 млрд, збільшившись на 5,9% у річному вимірі. Це становить приблизно 7,5% від російського ВВП.

Частка військових витрат у її загальних державних видатках досягла 20% – найвищого показника, який коли-небудь фіксував SIPRI для Росії. Для України цей показник становить 63%.

Топ-10 країн за військовими витратами у 2025 році № Країна $ млрд % від ВВП 1 США 954 3.1% 2 Китай 336 1.7% 3 Росія 190 7.5% 4 Німеччина 114 2.3% 5 Індія 92.1 2.3% 6 Велика Британія 89.0 2.4% 7 Україна 84.1 40% 8 Саудівська Аравія 83.2 6.5% 9 Франція 68.0 2.0% 10 Японія 62.2 1.4%

Допомога у 2025 році

Попри відсутність нових зобов’язань щодо допомоги з боку Сполучені Штати Америки, у 2025 році Україна отримала $52,2 млрд від міжнародних партнерів на підтримку державного бюджету - це найбільший обсяг із початку війни. Він на 11% більший, ніж у 2024 році. З них $37,9 млрд становили кредити за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) від Великої сімки – найбільше джерело зовнішньої допомоги Україні у 2025 році. Оскільки кредити планується погашати завдяки відсоткам, отриманих від заморожених російських активів, Україні не доведеться обслуговувати цей борг власним коштом.

Загалом у 2025 році світові військові витрати досягли історичного максимуму в $2887 млрд. Тенденція до збільшення, ймовірно, збережеться й у 2026 році.

Головним драйвером зростання стала Європа (+14%), де військові витрати сягнули найвищого рівня, зафіксованого SIPRI за всю історію спостережень, через російсько-українську війну та зусилля країн НАТО щодо переозброєння.

