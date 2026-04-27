Витрати України на оборону зросли на 20% і досягли $84 млрд, - SIPRI
У 2025 році військові витрати України зросли до $84,1 млрд, що забезпечило їй сьоме місце у світі та перше за часткою ВВП, за даними SIPRI.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підрахунки Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Вони зросли на 20% або 40% від ВВП. За співвідношенням військових витрат до ВВП Україна четвертий рік поспіль посідає перше місце. За період 2016-2025 років вони зросли на 1501%.
у 2025 році військові витрати Росії, з якою доводиться воювати Україні, сягнули орієнтовно $190 млрд, збільшившись на 5,9% у річному вимірі. Це становить приблизно 7,5% від російського ВВП.
Частка військових витрат у її загальних державних видатках досягла 20% – найвищого показника, який коли-небудь фіксував SIPRI для Росії. Для України цей показник становить 63%.
|Топ-10 країн за військовими витратами у 2025 році
|№
|Країна
|$ млрд
|% від ВВП
|1
|США
|954
|3.1%
|2
|Китай
|336
|1.7%
|3
|Росія
|190
|7.5%
|4
|Німеччина
|114
|2.3%
|5
|Індія
|92.1
|2.3%
|6
|Велика Британія
|89.0
|2.4%
|7
|Україна
|84.1
|40%
|8
|Саудівська Аравія
|83.2
|6.5%
|9
|Франція
|68.0
|2.0%
|10
|Японія
|62.2
|
1.4%
Допомога у 2025 році
Попри відсутність нових зобов’язань щодо допомоги з боку Сполучені Штати Америки, у 2025 році Україна отримала $52,2 млрд від міжнародних партнерів на підтримку державного бюджету - це найбільший обсяг із початку війни. Він на 11% більший, ніж у 2024 році. З них $37,9 млрд становили кредити за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) від Великої сімки – найбільше джерело зовнішньої допомоги Україні у 2025 році. Оскільки кредити планується погашати завдяки відсоткам, отриманих від заморожених російських активів, Україні не доведеться обслуговувати цей борг власним коштом.
Загалом у 2025 році світові військові витрати досягли історичного максимуму в $2887 млрд. Тенденція до збільшення, ймовірно, збережеться й у 2026 році.
Головним драйвером зростання стала Європа (+14%), де військові витрати сягнули найвищого рівня, зафіксованого SIPRI за всю історію спостережень, через російсько-українську війну та зусилля країн НАТО щодо переозброєння.
