Теневой рынок перевозок: нелегалы зарабатывают до 11 000 евро в месяц и остаются безнаказанными

В начале пикового сезона в сфере международных пассажирских автобусных перевозок в Украине обострилась проблема теневого рынка. Год назад эксперты оценивали его долю в 30 % рынка международных автобусных перевозок, однако в этом году она может существенно вырасти.

По данным издания, нелегальные перевозчики не имеют необходимых лицензий и, как правило, используют микроавтобусы до 3,5 т и пассажировместимостью 8 человек, поскольку такие нормы не требуют от водителей категорий D1 и D. Финансово такие поездки очень выгодны, ведь при условии осуществления 4-6 рейсов в месяц, в зависимости от маршрута, нелегалы могут зарабатывать от 7200 до почти 11000 евро и не платить никаких налогов. Своим пассажирам они не предоставляют договоры страхования и не выдают обязательные билеты, утвержденные в прошлом году Министерством развития общин и территорий.

Кроме того, транспортные средства нелегальных перевозчиков не оснащены тахографами - специальными устройствами, фиксирующими скорость, расстояние, режим работы и отдыха водителей.

"Нелегальные перевозчики, с целью экономии на заработной плате второго водителя, не соблюдают никаких нормативов относительно времени управления транспортом, перерывов и периодов отдыха. О том, как физическая нагрузка влияет на состояние водителя, всем известно. После нескольких часов вождения развивается усталость, которая снижает внимание и скорость реакции, а динамическое протекание психических и физических процессов в сложных дорожных ситуациях повышает напряжение нервной системы. Без нормального отдыха водители просто засыпают за рулем", – отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что общественные организации перевозчиков неоднократно обращались в региональные управления Укртрансбезопасности, Нацполиции, Государственной налоговой службы и других органов власти и предоставляли конкретные данные о нелегалах. Однако в ответ получали либо формальные отписки об отсутствии признаков правонарушения, либо органы власти ссылались на конфиденциальность персональных данных.

Учитывая это, "Украинские новости" инициировали создание платформы для обсуждения ситуации вокруг рынка нелегальных перевозок с участием Минразвития, Укртрансбезопасности, ГНС, Нацполиции, Таможенной и Пограничной служб, Гоструда, общественных объединений пассажирских перевозчиков и бизнеса.