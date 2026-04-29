Тіньовий ринок перевезень: нелегали заробляють до 11000 євро на місяць і залишаються безкарними

На початку пікового сезону в галузі міжнародних пасажирських перевезень автобусом в Україні загострилась проблема тіньового ринку. Рік тому експерти оцінювали його частку у розмірі 30% ринку міжнародних автобусних перевезень, втім цьогоріч вона може суттєво зрости.

Про це повідомляють Українські новини.

За даними видання, нелегальні перевізники не мають необхідних ліцензій і, як правило, використовують мікроавтобуси до 3,5 т та пасажиромісткістю 8 осіб, оскільки такі норми не потребують від водіїв категорій D1 та D. Фінансово такі поїздки дуже вигідні, адже за умови здійснення 4–6 рейсах на місяць, залежно від маршруту, нелегали можуть заробляти від 7200 до майже 11000 євро і не сплачувати жодних податків. Своїх пасажирів вони не забезпечують договорами страхування та не надають обов’язкові квитки, затверджені минулого року Міністерством розвитку громад та територій.

Крім цього, транспортні засоби нелегальних перевізників не оздоблені тахографами – спеціальні пристрої, які фіксують швидкість, відстань, режим праці та відпочинку водіїв.

"Нелегальні перевізники, з метою заощадження на заробітній платі другому водієві, не виконують жодних нормативів щодо часу керування транспортом, перерв та періодів відпочинку. Про те, як фізичне навантаження впливає на стан водія – усім відомо. Після кількох годин водіння розвивається втома, яка знижує увагу та швидкість реакції, а динамічний перебіг психічних і фізичних процесів у складних дорожніх ситуаціях підвищує напругу нервової системи. Без нормального відпочинку водії просто засинають за кермом", - зазначається в публікації.

Видання наголошує, що громадські організації перевізників неодноразово зверталися до регіональних управлінь Укртрансбезпеки, Нацполіції, Державної податкової служби та інших органів влади та надавали конкретні дані щодо нелегалів. Втім у відповідь отримували отримували або формальні відписки про відсутність ознак правопорушення, або органи влади посилалися на конфіденційність персональних даних.

З огляду на це, "Українські новини" ініціювали створення платформи для обговорення ситуації навколо ринку нелегальних перевезень за участю Мінрозвитку, Укртрансбезпеки, ДПС, Нацполіції, Митної та Прикордонної служб, Держпраці, громадських об'єднань пасажирських перевізників та бізнесу.