Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в семи областях, - Минэнерго
В результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Атаки на энергетиков
- В Сумской области в результате вражеской атаки на энергообъект один из работников получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
- Кроме того, в Харьковской области враг атаковал дроном автомобиль с энергетиками. К счастью, обошлось без жертв.
Работы по восстановлению
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ограничения электроснабжения
В Минэнерго сообщают, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах своих облэнерго.
