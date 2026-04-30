Через удари РФ є знеструмлення в семи областях, - Міненерго

Внаслідок російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Атаки на енергетиків

  • На Сумщині через ворожу атаку на енергооб’єкт один із працівників зазнав поранень. Йому надається необхідна медична допомога.
  • Крім того, на Харківщині ворог атакував дроном автомобіль з енергетиками. На щастя, обійшлося без жертв.

Роботи з відновлення

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також читайте: Підготовка до опалювального сезону: В Києві почали будувати додаткову генерацію

Обмеження електропостачання

У Міненерго повідомляють, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Читайте: У ЄБРР розповіли про енергопроєкти для фінансування в Україні. Які умови?

