Через удари РФ є знеструмлення в семи областях, - Міненерго

Внаслідок російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Атаки на енергетиків

На Сумщині через ворожу атаку на енергооб’єкт один із працівників зазнав поранень. Йому надається необхідна медична допомога.

Крім того, на Харківщині ворог атакував дроном автомобіль з енергетиками. На щастя, обійшлося без жертв.

Роботи з відновлення

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також читайте: Підготовка до опалювального сезону: В Києві почали будувати додаткову генерацію

Обмеження електропостачання

У Міненерго повідомляють, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Читайте: У ЄБРР розповіли про енергопроєкти для фінансування в Україні. Які умови?