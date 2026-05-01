Донецкий "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" 1:3 в первом полуфинале Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" уступил английскому "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу английской команды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится по итогам матча, который состоялся в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана.

Из-за войны украинский клуб вынужден проводить домашние еврокубковые игры за пределами страны.

Активное начало и преимущество гостей

Английская команда с первых минут взяла игру под контроль и создавала опасные моменты у ворот соперника. "Шахтер" пытался отвечать быстрыми контратаками, однако оборона гостей действовала уверенно.

В первом тайме "Кристал Пэлас" сумел реализовать свое преимущество, открыв счет и закрепив успех еще одним голом. Донетчане вынуждены были догонять соперника уже после перерыва.

Шансы на реванш остаются

Во втором тайме "Шахтер" активизировался и сумел сократить отставание, однако гости быстро восстановили преимущество и установили окончательный счет 1:3.

"Главный тренер после матча отметил, что у команды еще есть шанс исправить ситуацию: "Мы понимаем свои ошибки и будем готовиться к ответному матчу, чтобы побороться за выход в финал".

Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне. Именно там решится, кто из этой пары выйдет в финал турнира.

