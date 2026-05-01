РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
25409 посетителей онлайн
Новости
1 817 10

Донецкий "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" 1:3 в первом полуфинале Лиги конференций

Футбол: Шахтер — Кристал Пэлас

Донецкий "Шахтер" уступил английскому "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу английской команды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится по итогам матча, который состоялся в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана.

Из-за войны украинский клуб вынужден проводить домашние еврокубковые игры за пределами страны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Активное начало и преимущество гостей

Английская команда с первых минут взяла игру под контроль и создавала опасные моменты у ворот соперника. "Шахтер" пытался отвечать быстрыми контратаками, однако оборона гостей действовала уверенно.

В первом тайме "Кристал Пэлас" сумел реализовать свое преимущество, открыв счет и закрепив успех еще одним голом. Донетчане вынуждены были догонять соперника уже после перерыва.

Шансы на реванш остаются

Во втором тайме "Шахтер" активизировался и сумел сократить отставание, однако гости быстро восстановили преимущество и установили окончательный счет 1:3.

"Главный тренер после матча отметил, что у команды еще есть шанс исправить ситуацию: "Мы понимаем свои ошибки и будем готовиться к ответному матчу, чтобы побороться за выход в финал".

Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне. Именно там решится, кто из этой пары выйдет в финал турнира.

Автор: 

спорт (2464) футбол (3522) Шахтер (603)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
шахтар це крадені гроші у Україців та витрачені на іграшку ахметки
показать весь комментарий
01.05.2026 04:00
+4
Та й бог з ним. В Важливості цієї новини 0% за день.
показать весь комментарий
01.05.2026 00:32
+3
Народ воює а ці броньовані зеленью агодовані бугаї все грають. Мразота.
показать весь комментарий
01.05.2026 06:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.05.2026 00:32
Трохи не так. Шкода Україну з коофіціентами. Падаємо далі. А от шахтар - до лампочки. Дуже шкода, що в Збірну України визивають тахих футболістів, а їх там 3штуки з воротар ем.
показать весь комментарий
01.05.2026 00:50
ну, Різник - те ще нічого, пару раз виручив.
Але от центрбеки.... так, збірники. Отакі вони нині є.
Проблема інша: нині в Україні кращих попросту НЕМА! Є лише майстерністю співмврні...
І перша причина цього - касапи з ******, тобто, війна.
Ну, і повномаштабна, до якої призвели результати виборів 2019 року...
Можна перераховувати причини і далі, вони названі - не єдині. Але то вже будуть чисто специфічні футбольні, хоча і перелік їх слід розпочинати з чисто організаційних...
показать весь комментарий
01.05.2026 01:19
показать весь комментарий
ТРЕБА АНГЛІЧАНАМ В ОРЕНДУ ЧАСТИНУ УКРАЇНИ ДАТИ ЗА ВИЯВЛЕННЯ РАХУНКІВ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ КОРУПЦІОНЕРІВ !)
показать весь комментарий
01.05.2026 04:59
показать весь комментарий
Завжди була конченою командою. З якого дива будь які футболісти є критичною інфраструктурою? Брєд. Викидання грошей у повітря. Краще би електростанцію купили б, ніж утримувати бєспрлєзних кончених тіпа спортсменів. Ніяких виграшів ні у кого у кончених команд і у збірній не буде. Це закономірно. Хто дивиться футбол? Ті самі що і квартал бубочки. Новина не заслуговує жодної уваги. Для чого гімном заповнювати новини? Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.05.2026 07:00
З травня 2019 року.
показать весь комментарий
01.05.2026 07:42
З кінця 90-х початок нульових.
показать весь комментарий
01.05.2026 09:11
Так пох...й, що аж невдобно.
показать весь комментарий
01.05.2026 08:11
 
 