Донецкий "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" 1:3 в первом полуфинале Лиги конференций
Донецкий "Шахтер" уступил английскому "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу английской команды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится по итогам матча, который состоялся в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана.
Из-за войны украинский клуб вынужден проводить домашние еврокубковые игры за пределами страны.
Активное начало и преимущество гостей
Английская команда с первых минут взяла игру под контроль и создавала опасные моменты у ворот соперника. "Шахтер" пытался отвечать быстрыми контратаками, однако оборона гостей действовала уверенно.
В первом тайме "Кристал Пэлас" сумел реализовать свое преимущество, открыв счет и закрепив успех еще одним голом. Донетчане вынуждены были догонять соперника уже после перерыва.
Шансы на реванш остаются
Во втором тайме "Шахтер" активизировался и сумел сократить отставание, однако гости быстро восстановили преимущество и установили окончательный счет 1:3.
"Главный тренер после матча отметил, что у команды еще есть шанс исправить ситуацию: "Мы понимаем свои ошибки и будем готовиться к ответному матчу, чтобы побороться за выход в финал".
Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне. Именно там решится, кто из этой пары выйдет в финал турнира.
Але от центрбеки.... так, збірники. Отакі вони нині є.
Проблема інша: нині в Україні кращих попросту НЕМА! Є лише майстерністю співмврні...
І перша причина цього - касапи з ******, тобто, війна.
Ну, і повномаштабна, до якої призвели результати виборів 2019 року...
Можна перераховувати причини і далі, вони названі - не єдині. Але то вже будуть чисто специфічні футбольні, хоча і перелік їх слід розпочинати з чисто організаційних...