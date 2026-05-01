Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в пяти областях, - Минэнерго
В результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Работы по восстановлению
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ограничения электроснабжения
В Минэнерго сообщают, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.
