Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в пяти областях, - Минэнерго

В результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Работы по восстановлению

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Ограничения электроснабжения

В Минэнерго сообщают, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

