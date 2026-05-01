Через удари РФ є знеструмлення в п’яти областях, - Міненерго

Внаслідок російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Роботи з відновлення

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Обмеження електропостачання

У Міненерго повідомляють, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

