Через удари РФ є знеструмлення в п’яти областях, - Міненерго
Внаслідок російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Роботи з відновлення
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Обмеження електропостачання
У Міненерго повідомляють, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
