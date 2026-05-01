Стартовал новый этап программы "єВідновлення": бронирование средств на жилье для ВПЛ из ВОТ
В Украине начался этап резервирования средств по жилищным ваучерам для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), выехавших с временно оккупированных территорий. Речь идет о новом направлении программы "єВідновлення" — "Жилье для ВПЛ с ВОТ".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Решением правительства на программу в настоящее время предусмотрено 6,6 млрд грн. Это позволит в первую очередь обеспечить жильем около 3 300 семей", — говорится в сообщении.
Как происходит бронирование
Заявители, которые уже получили положительное решение комиссии, могут подать заявку на бронирование средств через приложение "Дія".
После этого:
- при наличии финансирования оператор программы — "Укрпочта" — в течение 5 дней отправляет уведомление об успешном бронировании;
- информация о старте этапа поступает в "Дії" автоматически.
"После подтверждения средств у человека есть 60 дней, чтобы приобрести жилье – квартиру или дом, инвестировать в строительство или использовать средства в качестве первого взноса по ипотеке", – отметил Кулеба.
И добавил, что очередь формируется автоматически – по дате и времени подачи заявки. Если средства не использованы в течение 60 дней, они возвращаются в систему и переходят следующим в очереди.
Условия действия жилищного ваучера
Жилищный ваучер действует в течение 5 лет и гарантирует финансирование приобретения жилья в пределах определенной суммы.
"Это инструмент, который дает людям возможность вернуться к нормальной жизни и обзавестись собственным жильем.
О начале бронирования зарегистрированные заявители получат уведомление в приложении "Дія", — подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль