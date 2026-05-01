Стартував новий етап програми "єВідновлення": бронювання коштів для житла ВПО з ТОТ
В Україні розпочався етап бронювання коштів за житловими ваучерами для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які виїхали з тимчасово окупованих територій. Йдеться про новий напрям програми "єВідновлення" - "Житло для ВПО з ТОТ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6.6 млрд грн. Це дозволить першочергово забезпечити житлом близько 3 300 родин", - йдеться в повідомленні.
Як відбувається бронювання
Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, можуть подати заявку на бронювання коштів через застосунок "Дія".
Після цього:
- за наявності фінансування оператор програми - "Укрпошта" - протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання;
- інформація про старт етапу надходить у "Дії" автоматично.
"Після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло – квартиру чи будинок, інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою", - зазначив Кулеба.
Та додав, що черга формується автоматично – за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі.
Умови дії житлового ваучера
Житловий ваучер діє протягом 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми.
"Це інструмент, який дає людям можливість повернутися до нормального життя і отримати власне житло.
Про старт бронювання зареєстрованим заявникам прийде сповіщення у Дії", - наголосив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль