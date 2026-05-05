Здесь действуют по четким правилам: как на АЗС BVS держат безопасность под контролем

И водители, и сотрудники АЗС должны чувствовать себя в безопасности. Такого мнения придерживаются специалисты бренда BVS. Для этого на каждом объекте действуют четкие инструкции по технике безопасности как в отношении производственных, так и военных угроз.

Каждую АЗС в сети инспектируют не реже двух раз в год. Но главное - тщательность проверок. Они проходят по чек-листам, разработанным специалистами компании на основе реальных случаев, произошедших в процессе работы, и охватывают как охрану труда, так и пожарную безопасность.

- Персонал АЗС должен четко знать все должностные инструкции, пользоваться спецодеждой, не допускать халатности в работе. Ведь мелкие нарушения чаще всего и становятся причиной травм, - говорит руководитель службы охраны труда группы компаний BVS Олег Калюжный. - Кроме того, на месте должна быть вся необходимая документация: инструкции, журналы инструктажей, графики обучения.

Отдельный блок - пожарная безопасность. На каждой станции обязательно должен быть стенд с четкими инструкциями. Огнетушители должны быть заправлены, проверены и готовы к использованию, их состояние тоже проверяют регулярно. На каждой АЗС есть и аптечки, укомплектованные средствами первой помощи. За этим специалисты компании тоже пристально следят.

Впрочем, война заставила бизнес пересмотреть подходы к безопасности. Для работников АЗС в BVS прописан четкий алгоритм действий в случае обстрела, который они доводят до автоматизма, в частности, на соответствующих учениях с привлечением бойцов ГСЧС.

- Как только возникает угроза, персонал должен немедленно закрыть АЗС и направляться в укрытия, помогая клиентам, - добавляет Олег Калюжный. - Ведь самое важное - сохранить жизнь и здоровье. Если объект поврежден, руководитель сразу вызывает ГСЧС. Спасатели тушат пожар и ликвидируют последствия, пока саперы проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов, которые могут детонировать.

Далее - работа правоохранителей и СБУ, которые фиксируют разрушения. Параллельно на место выезжают представители компании, чтобы оценить ситуацию и убедиться, что никто из людей не пострадал, а также оценить ущерб.

В компании BVS говорят: большинство инцидентов возникает из-за человеческого фактора. Кто-то не надел спецодежду или халатно отнесся к работе с оборудованием - и это уже риск чрезвычайной ситуации. Именно поэтому акцент - на обучении, инструктажах и регулярных проверках знаний.

Ведь в компании убеждены: вопросы техники безопасности не могут быть формальными. Ведь речь идет о том, чтобы и клиенты, и работники оставались живыми и здоровыми. Поэтому на АЗС BVS строго соблюдают все правила.