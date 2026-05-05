Тут діють за чіткими правилами: як на АЗС BVS тримають безпеку під контролем

Як водії, так і працівники АЗС мають почуватися у безпеці. Такої думки дотримуються фахівці бренду BVS. Для цього на кожному об'єкті діють чіткі інструкції з техніки безпеки як для виробничих, так і для воєнних загроз.

Кожну АЗС у мережі інспектують щонайменше двічі на рік. Але ключове — ретельність перевірок. Вони проходять за чек-листами, розробленими фахівцями компанії на основі реальних випадків, що сталися у процесі роботи, і охоплюють і охорону праці, і пожежну безпеку.

— Персонал АЗС повинен чітко знати всі посадові інструкції, користуватися спецодягом, не допускати недбалості у роботі. Бо дрібні порушення найчастіше і стають причиною травм, — говорить керівник служби охорони праці групи компаній BVS Олег Калюжний. — Крім того, на місці має бути вся необхідна документація: інструкції, журнали інструктажів, графіки навчання.

Окремий блок — пожежна безпека. На кожній станції обов’язково має бути стенд із чіткими інструкціями. Вогнегасники повинні бути заправлені, перевірені і готові до використання, їх стан теж перевіряють регулярно. На кожній АЗС є й аптечки, укомплектовані засобами першої допомоги. За цим фахівці компанії теж пильно стежать.

Втім, війна змусила бізнес переглянути підходи до безпеки. Для працівників АЗС у BVS прописаний чіткий алгоритм дій у разі обстрілу, який вони доводять до автоматизму, зокрема, на відповідних навчаннях із залученням бійців ДСНС.

— Як тільки виникає загроза, персонал має негайно закрити АЗС та прямувати до укриттів, допомагаючи клієнтам, — додає Олег Калюжний. — Адже найважливіше — зберегти життя та здоров’я. Якщо об’єкт пошкоджено, керівник одразу викликає ДСНС. Рятувальники гасять пожежу і ліквідовують наслідки, поки сапери перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів, які можуть детонувати.

Далі — робота правоохоронців і СБУ, які фіксують руйнування. Паралельно на місце виїжджають представники компанії, щоб оцінити ситуацію і переконатися, що ніхто з людей не постраждав, а також оцінити збитки.

У компанії BVS говорять: більшість інцидентів виникає через людський фактор. Хтось не вдягнув спецодяг або халатно поставився до роботи з обладнанням — і це вже ризик надзвичайної ситуації. Саме тому акцент — на навчанні, інструктажах і регулярних перевірках знань.

Адже у компанії переконані: питання техніки безпеки не можуть бути формальними. Адже мова — про те, щоб і клієнти, і працівники залишалися живими і здоровими. Тому на АЗС BVS суворо дотримуються всіх правил.