Банк "Альянс" подает в Google фейковые жалобы против СМИ для блокировки публикаций

Сайт Цензор.НЕТ получил уведомление от Google о том, что в интересах банка "Альянс" подана жалоба.

Жалоба касается материалов, в которых упоминается банк "Альянс", как на домене censor.net, так и на доменах других СМИ.

Всего - более 130 интернет-адресов на 10 доменах различных СМИ.

Жалоба содержит признаки фейковой, поскольку в ней представлена заведомо ложная, недостоверная информация.

Заявитель пишет, что на страницах публикаций СМИ о банке "Альянс" незаконно используется контент с развлекательной платформы для взрослых OnlyFans.

И соответственно заявитель требует от Google удалить эти страницы из поисковой выдачи.

Мы подали апелляцию в Google, поскольку на страницах Цензор.НЕТ нет места для контента такого характера, на который ссылается заявитель.

Цензор.НЕТ планирует обратиться в банк "Альянс" с целью выяснения того, кто был инициатором использования фейковых жалоб с целью отбеливания репутации банка.