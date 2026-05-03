Банк "Альянс" подает в Google фейковые жалобы против СМИ для блокировки публикаций
Сайт Цензор.НЕТ получил уведомление от Google о том, что в интересах банка "Альянс" подана жалоба.
Жалоба касается материалов, в которых упоминается банк "Альянс", как на домене censor.net, так и на доменах других СМИ.
Всего - более 130 интернет-адресов на 10 доменах различных СМИ.
Жалоба содержит признаки фейковой, поскольку в ней представлена заведомо ложная, недостоверная информация.
Заявитель пишет, что на страницах публикаций СМИ о банке "Альянс" незаконно используется контент с развлекательной платформы для взрослых OnlyFans.
И соответственно заявитель требует от Google удалить эти страницы из поисковой выдачи.
Мы подали апелляцию в Google, поскольку на страницах Цензор.НЕТ нет места для контента такого характера, на который ссылается заявитель.
Цензор.НЕТ планирует обратиться в банк "Альянс" с целью выяснения того, кто был инициатором использования фейковых жалоб с целью отбеливания репутации банка.
