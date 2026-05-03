Банк "Альянс" подает в Google фейковые жалобы против СМИ для блокировки публикаций

Сайт Цензор.НЕТ получил уведомление от Google о том, что в интересах банка "Альянс" подана жалоба. 

Жалоба касается материалов, в которых упоминается банк "Альянс", как на домене censor.net, так и на доменах других СМИ.

Всего - более 130 интернет-адресов на 10 доменах различных СМИ.

Жалоба содержит признаки фейковой, поскольку в ней представлена заведомо ложная, недостоверная информация.

Заявитель пишет, что на страницах публикаций СМИ о банке "Альянс" незаконно используется контент с развлекательной платформы для взрослых OnlyFans. 

И соответственно заявитель требует от Google удалить эти страницы из поисковой выдачи.

Мы подали апелляцию в Google, поскольку на страницах Цензор.НЕТ нет места для контента такого характера, на который ссылается заявитель.

Цензор.НЕТ планирует обратиться в банк "Альянс" с целью выяснения того, кто был инициатором использования фейковых жалоб с целью отбеливания репутации банка.

Бариги ?
03.05.2026 09:37 Ответить
Кацапи?
03.05.2026 10:07 Ответить
ВІДПРАВНИК
Отуфу Тагулу

ШІ підказує:

Ймовірно, ви маєте на увазі наповнювач для котячих туалетів AnimAll Тофу (Tofu), який користується популярністю як екологічний та зручний засіб гігієни для домашніх тварин.
Переваги:
Гігієна: Не прилипає до лап, не утворює пилу.
Утилізація: Можна змивати в унітаз (грудочки краще змивати по одній).
03.05.2026 10:38 Ответить
Банк Альянс треба збанкрутити
03.05.2026 16:08 Ответить
 
 