Банк "Альянс" подає в Google фейкові скарги проти ЗМІ для блокування публікацій

Сайт Цензор.НЕТ отримав повідомлення від Google, що в інтересах банку "Альянс" подано скаргу.

Скарга стосується матеріалів, в яких згадується банк "Альянс", як на домені censor.net, так і на доменах інших ЗМІ.

Загалом - понад 130 інтернет-адрес на 10 доменах різних ЗМІ.

Скарга містить ознаки фейкової, оскільки в ній подано завідомо неправдиву, недостовірну інформацію.

Заявник пише, що на сторінках публікацій ЗМІ про банк "Альянс" незаконно використовується контент з розважальної платформи для дорослих OnlyFans.

І відповідно заявник вимагає у Google видалити ці сторінки з пошукової видачі.

Нами було подано оскарження до Google, оскільки на сторінках Цензор.НЕТ немає місця для контенту такого характеру, на який посилається скаржник.

Цензор.НЕТ планує звернутися до банку "Альянс" з метою з'ясування того, хто був ініціатором використання фейкових скарг з метою відбілювання репутації банку.