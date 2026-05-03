Банк "Альянс" подає в Google фейкові скарги проти ЗМІ для блокування публікацій
Сайт Цензор.НЕТ отримав повідомлення від Google, що в інтересах банку "Альянс" подано скаргу.
Скарга стосується матеріалів, в яких згадується банк "Альянс", як на домені censor.net, так і на доменах інших ЗМІ.
Загалом - понад 130 інтернет-адрес на 10 доменах різних ЗМІ.
Скарга містить ознаки фейкової, оскільки в ній подано завідомо неправдиву, недостовірну інформацію.
Заявник пише, що на сторінках публікацій ЗМІ про банк "Альянс" незаконно використовується контент з розважальної платформи для дорослих OnlyFans.
І відповідно заявник вимагає у Google видалити ці сторінки з пошукової видачі.
Нами було подано оскарження до Google, оскільки на сторінках Цензор.НЕТ немає місця для контенту такого характеру, на який посилається скаржник.
Цензор.НЕТ планує звернутися до банку "Альянс" з метою з'ясування того, хто був ініціатором використання фейкових скарг з метою відбілювання репутації банку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отуфу Тагулу
ШІ підказує:
Ймовірно, ви маєте на увазі наповнювач для котячих туалетів AnimAll Тофу (Tofu), який користується популярністю як екологічний та зручний засіб гігієни для домашніх тварин.
Переваги:
Гігієна: Не прилипає до лап, не утворює пилу.
Утилізація: Можна змивати в унітаз (грудочки краще змивати по одній).