Цены на нефть начнут снижаться через три месяца, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в ближайшее время мировые цены на нефть начнут снижаться. По его оценке, первые признаки снижения цен возможны уже через ближайшие три месяца.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, существенно увеличат объемы добычи.

"ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге рушатся под собственным весом. Это вселяет в меня большой оптимизм: цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были в начале года или в любой момент в 2020–2025 годах. Думаю, что цены на нефть будут ниже через три, шесть, девять месяцев", - сказал глава Минфина США.

Кроме того, Бессент предположил, что в ближайшее время на рынок снова начнет поступать нефть, застрявшая на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.

"Сотни нефтяных танкеров ждут в заливе возможности выйти. США блокируют только иранские суда, и я не удивлюсь, если мы увидим, как все больше этих кораблей выходят в море", - отметил американский министр.

