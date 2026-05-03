Цены на нефть начнут снижаться через три месяца, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в ближайшее время мировые цены на нефть начнут снижаться. По его оценке, первые признаки снижения цен возможны уже через ближайшие три месяца.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Бессент прогнозирует снижение цен 

По его словам, этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, существенно увеличат объемы добычи.

"ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге рушатся под собственным весом. Это вселяет в меня большой оптимизм: цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были в начале года или в любой момент в 2020–2025 годах. Думаю, что цены на нефть будут ниже через три, шесть, девять месяцев", - сказал глава Минфина США.

Кроме того, Бессент предположил, что в ближайшее время на рынок снова начнет поступать нефть, застрявшая на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.

"Сотни нефтяных танкеров ждут в заливе возможности выйти. США блокируют только иранские суда, и я не удивлюсь, если мы увидим, как все больше этих кораблей выходят в море", - отметил американский министр.

Топ комментарии
+7
Думаю, що ціни на нафту будуть нижчими через три, шість, дев'ять місяців", - сказав глава Мінфіну США. (думка дебільного пророка)Це як в "зепоцріота" шашлики.або в буданги кава в Криму(з одного роду глашатаї)))
03.05.2026 22:29 Ответить
+2
Хочеться вірити...
03.05.2026 22:18 Ответить
+2
ЕСВЕО рудого бордельного півня має свій потужний результат. Премію Нобеля цьому мудотворцю!
03.05.2026 22:22 Ответить
Хочеться вірити...
03.05.2026 22:18 Ответить
не варто....ні рудий ні аятоли не підуть на здачу своїх інтересів,ціна зроста,і буде рости ще довго,поки ,,не віслюк ні впаде,або падішах не здохне,,....рудому пофігу на ситуацію,страджають інші а не він,він в плюсах при всіх варіантах розвитку....
03.05.2026 22:37 Ответить
Це той Бессет, що кольорові метали в Україні добуває...
Я з вікна бачу сотні тяжких вантажівок та екскаваторів типу Катапіллєр, що щогодини курсують в напрямку родовищ.
03.05.2026 23:30 Ответить
забув про нетаньна)(уй.
03.05.2026 22:24 Ответить
а ви у євреїв дозволу спитали ? )
03.05.2026 22:28 Ответить
Так питай, якщо хочеш. Ти є, чи був видно слухняним Alex G. і слухав мамку. Молодець який.
03.05.2026 23:06 Ответить
слабенько бикуєш )
03.05.2026 23:10 Ответить
Скотиняна у відмінку?
03.05.2026 22:32 Ответить
трумп до 29 року президент...иак що не спішіть з висновками, він ще вас не раз здивує
03.05.2026 22:49 Ответить
Хочеться вірити але віриться з трудом. Бессент видно ходить до шаманів чи просто балабол типу Краснова.
03.05.2026 22:59 Ответить
За шість місяців його слова забудуть, а зараз треба якось заспокоїти реднеків, трампівський лохторат. Бо до проміжних виборів теж десь шість місяців.
03.05.2026 23:07 Ответить
а якщо ні , то -ні...
03.05.2026 23:13 Ответить
У Трампа навчився балаболити. Міністр нічого не зробив, а ОАЕ. Тоді до чого тут міністр фінансів США?
03.05.2026 23:22 Ответить
а там чи віслюк здохне, чи трамп. а може вже куба буде над сша знущатись
04.05.2026 01:40 Ответить
«Кріза міньєт папіжжє». Десь ми це вже чули.
04.05.2026 01:56 Ответить
 
 