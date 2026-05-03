Ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом світові ціни на нафту почнуть знижуватися. За його оцінкою, перші ознаки здешевлення можливі вже через найближчі три місяці.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

За його словами, цьому сприятиме вихід Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшать обсяги видобутку.

"ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були на початку року або в будь-який момент у 2020–2025 роках. Думаю, що ціни на нафту будуть нижчими через три, шість, дев’ять місяців", - сказав глава Мінфіну США.

Крім того, Бессент припустив, що найближчим часом на ринок знову почне надходити нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.

"Сотні нафтових танкерів чекають у затоці можливості вийти. США блокують лише іранські судна, і я не здивуюся, якщо ми побачимо, як дедалі більше цих кораблів виходять у море", - зазначив американський міністр.

