Ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом світові ціни на нафту почнуть знижуватися. За його оцінкою, перші ознаки здешевлення можливі вже через найближчі три місяці.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бессент прогнозує зниження цін 

За його словами, цьому сприятиме вихід Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшать обсяги видобутку.

"ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були на початку року або в будь-який момент у 2020–2025 роках. Думаю, що ціни на нафту будуть нижчими через три, шість, дев’ять місяців", - сказав глава Мінфіну США.

Крім того, Бессент припустив, що найближчим часом на ринок знову почне надходити нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.

"Сотні нафтових танкерів чекають у затоці можливості вийти. США блокують лише іранські судна, і я не здивуюся, якщо ми побачимо, як дедалі більше цих кораблів виходять у море", - зазначив американський міністр.

Топ коментарі
Думаю, що ціни на нафту будуть нижчими через три, шість, дев'ять місяців", - сказав глава Мінфіну США. (думка дебільного пророка)Це як в "зепоцріота" шашлики.або в буданги кава в Криму(з одного роду глашатаї)))
03.05.2026 22:29 Відповісти
Хочеться вірити...
03.05.2026 22:18 Відповісти
ЕСВЕО рудого бордельного півня має свій потужний результат. Премію Нобеля цьому мудотворцю!
03.05.2026 22:22 Відповісти
не варто....ні рудий ні аятоли не підуть на здачу своїх інтересів,ціна зроста,і буде рости ще довго,поки ,,не віслюк ні впаде,або падішах не здохне,,....рудому пофігу на ситуацію,страджають інші а не він,він в плюсах при всіх варіантах розвитку....
03.05.2026 22:37 Відповісти
Це той Бессет, що кольорові метали в Україні добуває...
Я з вікна бачу сотні тяжких вантажівок та екскаваторів типу Катапіллєр, що щогодини курсують в напрямку родовищ.
03.05.2026 23:30 Відповісти
забув про нетаньна)(уй.
03.05.2026 22:24 Відповісти
а ви у євреїв дозволу спитали ? )
03.05.2026 22:28 Відповісти
Так питай, якщо хочеш. Ти є, чи був видно слухняним Alex G. і слухав мамку. Молодець який.
03.05.2026 23:06 Відповісти
слабенько бикуєш )
03.05.2026 23:10 Відповісти
Скотиняна у відмінку?
03.05.2026 22:32 Відповісти
трумп до 29 року президент...иак що не спішіть з висновками, він ще вас не раз здивує
03.05.2026 22:49 Відповісти
Хочеться вірити але віриться з трудом. Бессент видно ходить до шаманів чи просто балабол типу Краснова.
03.05.2026 22:59 Відповісти
За шість місяців його слова забудуть, а зараз треба якось заспокоїти реднеків, трампівський лохторат. Бо до проміжних виборів теж десь шість місяців.
03.05.2026 23:07 Відповісти
а якщо ні , то -ні...
03.05.2026 23:13 Відповісти
У Трампа навчився балаболити. Міністр нічого не зробив, а ОАЕ. Тоді до чого тут міністр фінансів США?
03.05.2026 23:22 Відповісти
а там чи віслюк здохне, чи трамп. а може вже куба буде над сша знущатись
04.05.2026 01:40 Відповісти
«Кріза міньєт папіжжє». Десь ми це вже чули.
04.05.2026 01:56 Відповісти
Та ви навмисно тримаєте ціни, аби витягнути ***** з дупи.
04.05.2026 08:09 Відповісти
 
 