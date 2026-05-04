Сутки в Донецкой области: один погибший и четверо раненых, атакованы три района области
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 мая рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье ранены 3 человека.
Краматорский район
В Сидоровом Святогорской громады поврежден частный дом. В Славянске повреждены 3 частных дома и автомобиль. В Краматорске поврежден легковой автомобиль. В Дружковке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки; в Алексеево-Дружковке погиб человек.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.
Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 222 человека, в том числе 41 ребенок.
