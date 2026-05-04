Доба на Донеччині: один загиблий і четверо поранених, атаковано три райони області

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 травня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Добропіллі поранено 3 людини.

Краматорський район

У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і автівку. У Краматорську пошкоджено легковик. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки; в Олексієво-Дружківці загинула людина.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 222 людини, у тому числі 41 дитину.

Дивіться: Африканский найманець армії РФ біжить дорогою та ховається між гілля поваленого дерева марно намагаючись уникнути удару дрона. ВIДЕО 18+