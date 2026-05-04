Африканский найманець армії РФ біжить дорогою та ховається між гілля поваленого дерева, марно намагаючись уникнути удару дрона. ВIДЕО 18+

У мережі опубліковано відеозапис успішного полювання українських пілотів на африканського найманця окупаційних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергову ціль було знищено на Покровському напрямку Донецької області.

На кадрах, знятих бійцями 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", зафіксовано як "росіянин" спочатку біг дорогою, а потім марно шукав прихистку між гілля поваленого дерева.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

