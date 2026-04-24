У Куп’янську штурмовики полку "СКЕЛЯ" полонили російського найманця з Кенії. ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" взяли в полон російського найманця, який виявився громадянином Кенії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, затримання відбулося під час бойових дій у Куп’янську. За словами захисників, чужинці приходять на українську землю заради грошей, проте дуже швидко розуміють, що потрапили не на "роботу", а в справжнє пекло. Поповнення обмінного фонду черговим іноземцем вкотре підтверджує практику РФ використовувати громадян Африки як "гарматне м'ясо" у штурмових операціях.

Дивіться: Групу найманців РФ із Кенії ліквідували на Харківщині, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

