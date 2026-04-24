В Купянске штурмовики полка "СКЕЛЯ" взяли в плен российского наемника из Кении. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "СКЕЛЯ" взяли в плен российского наемника, который оказался гражданином Кении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержание произошло во время боевых действий в Купянске. По словам защитников, чужаки приезжают на украинскую землю ради денег, однако очень быстро понимают, что попали не на "работу", а в настоящий ад. Пополнение обменного фонда очередным иностранцем в очередной раз подтверждает практику РФ использовать граждан Африки в качестве "пушечного мяса" в штурмовых операциях.

