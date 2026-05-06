Тигипко стал внештатным советником Буданова

Вице-премьер-министр при Януковиче Сергей Тигипко стал внештатным советником главы Офиса Президента Кирилла Буданова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе руководителя Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента на запрос движения "Чесно".

"После смены руководства ОП в 2025 году часть советников формально "выпала" из команды, но быстро вернулась, хотя уже в другом статусе.

Например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко. Ведь во времена Андрея Ермака оба работали внештатными советниками непосредственно главы ОП. После его увольнения их также формально уволили с этих должностей, однако вскоре переназначили снова, на этот раз уже в качестве внештатных советников всего Офиса президента", - говорится в материале.

По данным источников NV, Тигипко будет заниматься вопросами макроэкономики.

Что этому предшествовало?

В 2020 году журналист Евгений Спирин обнародовал информацию о том, что в 2014 году в Луганске Сергей Тигипко агитировал за Россию.

