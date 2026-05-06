Тигипко стал внештатным советником Буданова
Вице-премьер-министр при Януковиче Сергей Тигипко стал внештатным советником главы Офиса Президента Кирилла Буданова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе руководителя Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента на запрос движения "Чесно".
Подробности
"После смены руководства ОП в 2025 году часть советников формально "выпала" из команды, но быстро вернулась, хотя уже в другом статусе.
Например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко. Ведь во времена Андрея Ермака оба работали внештатными советниками непосредственно главы ОП. После его увольнения их также формально уволили с этих должностей, однако вскоре переназначили снова, на этот раз уже в качестве внештатных советников всего Офиса президента", - говорится в материале.
По данным источников NV, Тигипко будет заниматься вопросами макроэкономики.
Что этому предшествовало?
В 2020 году журналист Евгений Спирин обнародовал информацию о том, что в 2014 году в Луганске Сергей Тигипко агитировал за Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАПОМАЖЕНА МАЛА МАВПА У ДОРОГОМУ КОСТЮМІ.
Позор Буданову
Думал хуже уже не куда. Но буданов с тигипко просто нырнул в дерьмо.
Оце у ЗЄбілов безнадьога з кадрами, якщо вже такі персони залучають...
******* - віварій безнадійних ідіотів.