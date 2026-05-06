Тигипко стал внештатным советником Буданова

Сергей Тигипко стал внештатным советником Буданова в ОП

Вице-премьер-министр при Януковиче Сергей Тигипко стал внештатным советником главы Офиса Президента Кирилла Буданова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе руководителя Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента на запрос движения "Чесно".

Подробности

"После смены руководства ОП в 2025 году часть советников формально "выпала" из команды, но быстро вернулась, хотя уже в другом статусе.

Например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко. Ведь во времена Андрея Ермака оба работали внештатными советниками непосредственно главы ОП. После его увольнения их также формально уволили с этих должностей, однако вскоре переназначили снова, на этот раз уже в качестве внештатных советников всего Офиса президента", - говорится в материале.

По данным источников NV, Тигипко будет заниматься вопросами макроэкономики.

Что этому предшествовало?

В 2020 году журналист Евгений Спирин обнародовал информацию о том, что в 2014 году в Луганске Сергей Тигипко агитировал за Россию.

Также читайте: Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, Зеленский сам вел с ними диалог, - замглавы ОП Трофимов

Топ комментарии
+46
Зєлєбобікі, це у вас такі "нові обличча"?
06.05.2026 15:13 Ответить
+44
06.05.2026 15:17 Ответить
+42
06.05.2026 15:19 Ответить
Колись , років 15 тому, бачила Тигипка у магазині тканій на Артема , він шов до админрстраціі з охраною
НАПОМАЖЕНА МАЛА МАВПА У ДОРОГОМУ КОСТЮМІ.
Позор Буданову
06.05.2026 16:34 Ответить
У банкіра гроші скінчилися, чи такий наказ гебні? Чому не мураєв чи шарій?
06.05.2026 16:40 Ответить
Партія зрадників керує Державою, а ми дивуємось, чому агент кремля є радником агента кремля...
06.05.2026 16:55 Ответить
У клерка офиса должен быть советник? Этот ресурс расставляет приоритеты в новостях или лепит что попало? Умер цензор
06.05.2026 17:03 Ответить
ось де вилізло гімно приватовське
06.05.2026 17:03 Ответить
Питання в тому, хто його туди обрав. Я не впевнений, що це сам Буданов, тому поки що не хочу думати про нього погано.
06.05.2026 17:52 Ответить
Ще б узяли Азірова та Ялинковича!
06.05.2026 17:54 Ответить
Мои вітання це добре коли радником становится бувший перший секретарь ЛКСМУ. Правильной дорогой идёте товарищи з ОП
06.05.2026 18:38 Ответить
Я думаю,що прийде час і буданову прийдеться відповідати преступну халатність,що привела до великих жертв---УКРАЇНА НЕ ГОТУВАЛАСЬ ДО ВІЙНИ,бо наша розбідка краща Це відповідь зеленського,коли за півроку до повномаштабки всі розвідки Європи і США попереджали про напад путіна на Україну Відповідати за "відсутність рперації з вагнерівцями,за каву в ЯЛТі, за віддачі Цемаха.за зрив операціх по звільнені наших воїнів з тюрми Донецька І ще багатьох "про---бах" Був хоч і хреновий розвідник,а становиться просто послушним завхоозом--піарщиком.
06.05.2026 18:45 Ответить
Все що треба знати пр Буданова.
06.05.2026 19:01 Ответить
Мда, буданов измазался с вислюком.
Думал хуже уже не куда. Но буданов с тигипко просто нырнул в дерьмо.
06.05.2026 19:27 Ответить
а з мандатованим шевченко (який до бульбофюрерка бігав) та з женею червонцем, куди цей кіруша пірнав?
06.05.2026 20:48 Ответить
Обличча - одне новіше за попереднє. Ага.

Оце у ЗЄбілов безнадьога з кадрами, якщо вже такі персони залучають...
******* - віварій безнадійних ідіотів.
06.05.2026 22:07 Ответить
