Тігіпко став позаштатним радником Буданова

Віцепрем'єр-міністр часів Януковича Сергій Тігіпко став позаштатним радником глави Офісу Президента Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно.

Подробиці

"Після зміни керівництва ОП в 2025 році частина радників формально "випала" з команди, але швидко повернулася, хоча вже в іншому статусі.

Як-от Михайло Подоляк і Сергій Лещенко. Адже за часів Андрія Єрмака обидва працювали позаштатними радниками безпосередньо глави ОП. Після його звільнення їх також формально звільнили з цих посад, проте невдовзі перепризначили знову, цього разу вже як позаштатних радників всього Офісу президента", - йдеться в матеріалі.

За даними джерел NV, Тігіпко займатиметься питаннями макроекономіки.

У 2020 році журналіст Євген Спірін оприлюднив інформацію про те, що в 2014 році в Луганську Сергій Тігіпко агітував за Росію.

Тігіпко Сергій (426) Офіс Президента (2090)
Зєлєбобікі, це у вас такі "нові обличча"?
06.05.2026 15:13 Відповісти
06.05.2026 15:17 Відповісти
06.05.2026 15:19 Відповісти
Колись , років 15 тому, бачила Тигипка у магазині тканій на Артема , він шов до админрстраціі з охраною
НАПОМАЖЕНА МАЛА МАВПА У ДОРОГОМУ КОСТЮМІ.
Позор Буданову
06.05.2026 16:34 Відповісти
У банкіра гроші скінчилися, чи такий наказ гебні? Чому не мураєв чи шарій?
06.05.2026 16:40 Відповісти
Партія зрадників керує Державою, а ми дивуємось, чому агент кремля є радником агента кремля...
06.05.2026 16:55 Відповісти
У клерка офиса должен быть советник? Этот ресурс расставляет приоритеты в новостях или лепит что попало? Умер цензор
06.05.2026 17:03 Відповісти
ось де вилізло гімно приватовське
06.05.2026 17:03 Відповісти
Питання в тому, хто його туди обрав. Я не впевнений, що це сам Буданов, тому поки що не хочу думати про нього погано.
06.05.2026 17:52 Відповісти
Ще б узяли Азірова та Ялинковича!
06.05.2026 17:54 Відповісти
Мои вітання це добре коли радником становится бувший перший секретарь ЛКСМУ. Правильной дорогой идёте товарищи з ОП
06.05.2026 18:38 Відповісти
Я думаю,що прийде час і буданову прийдеться відповідати преступну халатність,що привела до великих жертв---УКРАЇНА НЕ ГОТУВАЛАСЬ ДО ВІЙНИ,бо наша розбідка краща Це відповідь зеленського,коли за півроку до повномаштабки всі розвідки Європи і США попереджали про напад путіна на Україну Відповідати за "відсутність рперації з вагнерівцями,за каву в ЯЛТі, за віддачі Цемаха.за зрив операціх по звільнені наших воїнів з тюрми Донецька І ще багатьох "про---бах" Був хоч і хреновий розвідник,а становиться просто послушним завхоозом--піарщиком.
06.05.2026 18:45 Відповісти
Все що треба знати пр Буданова.
06.05.2026 19:01 Відповісти
Мда, буданов измазался с вислюком.
Думал хуже уже не куда. Но буданов с тигипко просто нырнул в дерьмо.
06.05.2026 19:27 Відповісти
а з мандатованим шевченко (який до бульбофюрерка бігав) та з женею червонцем, куди цей кіруша пірнав?
06.05.2026 20:48 Відповісти
Обличча - одне новіше за попереднє. Ага.

Оце у ЗЄбілов безнадьога з кадрами, якщо вже такі персони залучають...
******* - віварій безнадійних ідіотів.
06.05.2026 22:07 Відповісти
