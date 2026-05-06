Тігіпко став позаштатним радником Буданова
Віцепрем'єр-міністр часів Януковича Сергій Тігіпко став позаштатним радником глави Офісу Президента Кирила Буданова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно.
Подробиці
"Після зміни керівництва ОП в 2025 році частина радників формально "випала" з команди, але швидко повернулася, хоча вже в іншому статусі.
Як-от Михайло Подоляк і Сергій Лещенко. Адже за часів Андрія Єрмака обидва працювали позаштатними радниками безпосередньо глави ОП. Після його звільнення їх також формально звільнили з цих посад, проте невдовзі перепризначили знову, цього разу вже як позаштатних радників всього Офісу президента", - йдеться в матеріалі.
За даними джерел NV, Тігіпко займатиметься питаннями макроекономіки.
Що передувало?
У 2020 році журналіст Євген Спірін оприлюднив інформацію про те, що в 2014 році в Луганську Сергій Тігіпко агітував за Росію.
