Тігіпко став позаштатним радником Буданова

Віцепрем'єр-міністр часів Януковича Сергій Тігіпко став позаштатним радником глави Офісу Президента Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно.

"Після зміни керівництва ОП в 2025 році частина радників формально "випала" з команди, але швидко повернулася, хоча вже в іншому статусі.

Як-от Михайло Подоляк і Сергій Лещенко. Адже за часів Андрія Єрмака обидва працювали позаштатними радниками безпосередньо глави ОП. Після його звільнення їх також формально звільнили з цих посад, проте невдовзі перепризначили знову, цього разу вже як позаштатних радників всього Офісу президента", - йдеться в матеріалі.

За даними джерел NV, Тігіпко займатиметься питаннями макроекономіки.

Що передувало?

У 2020 році журналіст Євген Спірін оприлюднив інформацію про те, що в 2014 році в Луганську Сергій Тігіпко агітував за Росію.

