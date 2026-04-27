Лещенка перепризначили позаштатним радником Офісу Президента. ВIДЕО
Після звільнення Андрія Єрмака з посади голови ОП Сергій Лещенко був перепризначений позаштатним радником Офісу Президента.
Про це сам Лещенко щойно заявив на засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка.
Ким Лещенко працював в ОП раніше?
Гончаренко нагадує, що до цього він був позаштатним радником Єрмака.
Лещенко також повідомив, що отримує 186 тис. грн зарплати як заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці", повідомив він на засіданні парламентської комісії.
За його словами, до 2021 року він отримував ще більшу зарплату.
Що передувало?
- Раніше рух "Чесно" проаналізував команду радників в ОП: хто лишився після відставки Єрмака, а хто увійшов до оновленого складу?
- Раніше ЗМІ повідомили, що усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
