Лещенко переназначили внештатным советником Офиса Президента. ВИДЕО
После увольнения Андрея Ермака с поста главы ОП Сергей Лещенко был вновь назначен внештатным советником Офиса Президента.
Об этом сам Лещенко только что заявил на заседании ВСК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.
Кем Лещенко работал в ОП ранее?
Гончаренко напоминает, что до этого он был внештатным советником Ермака.
Лещенко также сообщил, что получает 186 тыс. грн зарплаты как заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци", сообщил он на заседании парламентской комиссии.
По его словам, до 2021 года он получал еще большую зарплату.
Что предшествовало?
- Ранее движение "Честно" проанализировало команду советников в ОП: кто остался после отставки Ермака, а кто вошел в обновленный состав?
- Ранее СМИ сообщили, что все помощники и советники Ермака уволены из Офиса президента.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
