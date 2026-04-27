Движение "Честно" о команде советников в ОП: кто остался после отставки Ермака, а кто вошел в обновленный состав?. ИНФОГРАФИКА

Движение "Честно" о команде советников в ОП: кто остался после отставки Ермака, а кто вошел в обновленный состав?

На сегодняшний день в ОП непосредственно в команде Владимира Зеленского работают 15 советников: один штатный советник, шесть внештатных, пять советников-уполномоченных и трое представителей президента в государственных органах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом движению "Честно" сообщили в ответ на информационный запрос.

"Система советников при президенте и в Офисе президента долгое время (во времена главы ОП Андрея Ермака. - Ред.) оставалась одной из самых непрозрачных частей государственного управления...Получив ответ на информационный запрос, мы можем понять: кто остался на своих должностях и какие новые фамилии есть в актуальном списке", - сообщает "Чесно".

Наиболее заметные изменения наблюдаются среди внештатных советников президента. Если в 2024 году их было трое: Эндрю Мак, Юрий Костюк и Андрей Шевченко, то сейчас список расширился до шести человек. К Костюку и Шевченко присоединились Александр Камышин (стратегические вопросы), Оксана Маркарова (восстановление и инвестиции), Александр Кубраков (инфраструктура и взаимодействие с громадами), а также бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд (экономическое развитие). В то же время в новом списке отсутствует Эндрю Мак - американский юрист украинского происхождения, специалист по международному праву. Его работа была сосредоточена на коммуникации с официальным Вашингтоном, контактах с представителями Республиканской и Демократической партий, а также на вопросах привлечения иностранных инвестиций и взаимодействия с диаспорой. 20 января 2026 года соответствующий указ о его увольнении появился на сайте Офиса президента.

Показательно, что Камышин, Маркарова и Кубраков - бывшие члены правительства, которые после отставки получили неформальный консультативный статус при президенте. Фактически это означает частичное сохранение их влияния на государственную политику, но уже вне правительственной вертикали и механизмов парламентского контроля.

Отдельного внимания заслуживает карьерный рост Дмитрия Литвина: из внештатного советника Андрея Ермака он перешел на штатную должность советника президента по вопросам коммуникаций и на данный момент является единственным штатным советником в этом списке.

Что касается советников-уполномоченных и представителей, то здесь кадровых сюрпризов нет. Состав этой группы остался неизменным: новые лица не появились, старые - никуда не исчезли. 

Команда Кирилла Буданова в Офисе президента насчитывает не менее 12 человек: восемь заместителей руководителя ОП, двух штатных советников, пресс-секретаря президента Сергея Никифорова и руководителя аппарата ОП Марию Витушок.

Буданов заметно обновил свою команду. В отличие от предыдущего состава, в Офисе отсутствуют внештатные советники, а вместо четырех советниц Андрея Ермака теперь есть только двое - Виталий Мельников и Ирина Трофимчук. Примечательно, что в открытых источниках информация о них отсутствует.

Глава ОП получил нового первого заместителя - заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу. Остались на своих местах Ирина Мудрая, Игорь Жовква, Елена Ковальская и Олег Татаров.

Однако в обновленном списке заместителей руководителя ОП нет Ростислава Шурмы - в 2026 году НАБУ и САП сообщили ему о подозрении по делу о хищении средств по "зеленому" тарифу в пользу энергопредприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, бывшая внештатная советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная после увольнения начала преподавательскую деятельность в Институте политики Чикагского университета (США).

Также исчезли из списка заместителей экс-министр культуры и стратегических коммуникаций, ныне постоянный представитель Украины при Совете Европы, Николай Точицкий и Алексей Кулеба, который перешел на должность вице-премьер-министра Украины, а также Юлия Соколовская, назначенная послом Украины в Испании. Вместо этого команду заместителей Буданова пополнили бывшая вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита.

+6
Судя по составу "команды" Буданова - руководит там скорее до сих пор Ермак
27.04.2026 17:36 Ответить
+4
Маркарова - радник голобородька? Вчить його щі варить?
27.04.2026 15:50 Ответить
+3
Хоч одне з цього збіговиська хоча б щось зробило для українців?
27.04.2026 19:15 Ответить
Велике інтерв'ю з Будановим

https://babel.ua/texts/126488-kirilo-budanov-lyudina-miru-yaka-vse-zhittya-voyuye-velika-istoriya-rozkazana-vpershe
27.04.2026 15:50 Ответить
Очередная реклама в стиле "биографии" Безумной.
27.04.2026 17:35 Ответить
Маркарова - радник голобородька? Вчить його щі варить?
27.04.2026 15:50 Ответить
І що?
27.04.2026 16:12 Ответить
Хто поряд з матюком-"верещук" розмістив слово "мудра"??
27.04.2026 16:42 Ответить
Від зміни місцями ліжок у борделі, сифіліс не зупиняється!!!
Єрмак з банановим і татаровим, сміються пооманські із зеленського і буданова!!!! Наймитів, не жаліють…
Стефанчук і разумков з аброхаміям, вставили свої язики у теплі місця, і мовчать, витріщивши очі??? Рабів до Раю не пускають, тільки на ЛЮСТРАЦІЮ з вірьовкою!!! Далі, немає уже куди!!
27.04.2026 19:57 Ответить
Зєля і єврейський закон, який створює привілеї і дискримінує громадян за національною ознакою.
27.04.2026 22:23 Ответить
28.04.2026 00:27 Ответить
Тато з ПАСПОРТОМ РФ, мама - «ПАЛИВНА» мільйонерка. Секрети топів БЕБу Волині
https://www.youtube.com/watch?v=SL-VAVIg7jw
28.04.2026 00:54 Ответить
Що казати, коли у Сирського всі родичі в кацапії, Єлізаров не знає української мови, ген. прокурор має зв'язки з кацапами, його зами теж, зєля відправляє двушечки на москву? Це просто договорняк, щоб нас повбивати, всім вигідна вічна війна чи що? Можна вічно правити, влуштувати диктатуру, вбивати і грабувати людей. Кацапи он по простих людях б'ють, вони ж не б'ють по резиденціях, маєтках, козинах і т.д. І наші спецслужби з допомогою розвідки НАТО, напевно, хотіли б, того путіна вже 1000 разів ліквідували разом з патрушевим, сєчіним і всім кодлом.
28.04.2026 00:59 Ответить
Верещук та Татаров…все ясно з будангою…
