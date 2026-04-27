Движение "Честно" о команде советников в ОП: кто остался после отставки Ермака, а кто вошел в обновленный состав?. ИНФОГРАФИКА
На сегодняшний день в ОП непосредственно в команде Владимира Зеленского работают 15 советников: один штатный советник, шесть внештатных, пять советников-уполномоченных и трое представителей президента в государственных органах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом движению "Честно" сообщили в ответ на информационный запрос.
Команда Зеленского в ОП
"Система советников при президенте и в Офисе президента долгое время (во времена главы ОП Андрея Ермака. - Ред.) оставалась одной из самых непрозрачных частей государственного управления...Получив ответ на информационный запрос, мы можем понять: кто остался на своих должностях и какие новые фамилии есть в актуальном списке", - сообщает "Чесно".
Наиболее заметные изменения наблюдаются среди внештатных советников президента. Если в 2024 году их было трое: Эндрю Мак, Юрий Костюк и Андрей Шевченко, то сейчас список расширился до шести человек. К Костюку и Шевченко присоединились Александр Камышин (стратегические вопросы), Оксана Маркарова (восстановление и инвестиции), Александр Кубраков (инфраструктура и взаимодействие с громадами), а также бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд (экономическое развитие). В то же время в новом списке отсутствует Эндрю Мак - американский юрист украинского происхождения, специалист по международному праву. Его работа была сосредоточена на коммуникации с официальным Вашингтоном, контактах с представителями Республиканской и Демократической партий, а также на вопросах привлечения иностранных инвестиций и взаимодействия с диаспорой. 20 января 2026 года соответствующий указ о его увольнении появился на сайте Офиса президента.
Показательно, что Камышин, Маркарова и Кубраков - бывшие члены правительства, которые после отставки получили неформальный консультативный статус при президенте. Фактически это означает частичное сохранение их влияния на государственную политику, но уже вне правительственной вертикали и механизмов парламентского контроля.
Отдельного внимания заслуживает карьерный рост Дмитрия Литвина: из внештатного советника Андрея Ермака он перешел на штатную должность советника президента по вопросам коммуникаций и на данный момент является единственным штатным советником в этом списке.
Что касается советников-уполномоченных и представителей, то здесь кадровых сюрпризов нет. Состав этой группы остался неизменным: новые лица не появились, старые - никуда не исчезли.
Команда Буданова в ОП
Команда Кирилла Буданова в Офисе президента насчитывает не менее 12 человек: восемь заместителей руководителя ОП, двух штатных советников, пресс-секретаря президента Сергея Никифорова и руководителя аппарата ОП Марию Витушок.
Буданов заметно обновил свою команду. В отличие от предыдущего состава, в Офисе отсутствуют внештатные советники, а вместо четырех советниц Андрея Ермака теперь есть только двое - Виталий Мельников и Ирина Трофимчук. Примечательно, что в открытых источниках информация о них отсутствует.
Глава ОП получил нового первого заместителя - заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу. Остались на своих местах Ирина Мудрая, Игорь Жовква, Елена Ковальская и Олег Татаров.
Однако в обновленном списке заместителей руководителя ОП нет Ростислава Шурмы - в 2026 году НАБУ и САП сообщили ему о подозрении по делу о хищении средств по "зеленому" тарифу в пользу энергопредприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
Кроме того, бывшая внештатная советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная после увольнения начала преподавательскую деятельность в Институте политики Чикагского университета (США).
Также исчезли из списка заместителей экс-министр культуры и стратегических коммуникаций, ныне постоянный представитель Украины при Совете Европы, Николай Точицкий и Алексей Кулеба, который перешел на должность вице-премьер-министра Украины, а также Юлия Соколовская, назначенная послом Украины в Испании. Вместо этого команду заместителей Буданова пополнили бывшая вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита.
