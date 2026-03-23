Правительство привыкло не обращать внимания на парламент и получать инструкции напрямую от ОП, - нардеп от "Слуги народа"

Кризис в Верховной Раде: что говорят нардепы от "Слуги народа"?

Во фракции "Слуга народа" заявили об игнорировании парламента Кабинетом министров.

Об этом говорится в материале "Парламент, правительство, МВФ: выйдет ли Украина из тупика в отношениях?", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Они привыкли не обращать внимания на парламент и получать инструкции напрямую от Офиса Президента. Но настали времена, когда приходится изменить такое отношение патрициев к плебеям и говорить с нами", - отметил один из нардепов "Слуги народа" в комментарии Цензор.НЕТ, комментируя провал голосований в Раде по правительственным инициативам, в частности - налоговые изменения для ФОП, отмену беспошлинного лимита на посылки и т. д.

Автор материала отмечает, что напряженность в отношениях парламента с правительством продолжается не первый месяц, но ни одного совместного заседания фракции "Слуга народа" и топ-чиновников за это время не было.

Что известно о новом законопроекте?

  • Этот законопроект объединяет налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Его принятие является обязательным условием Фонда до конца марта 2026 года.
  • Документ предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для части участников упрощенной системы, введение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ и их налогообложение.

Что предшествовало?

  • Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в Верховной Раде около 40 народных депутатов готовы сложить мандат. Руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее собирать голоса за законопроекты, необходимые для бюджета и выполнения международных обязательств.
  • Заместитель председателя фракции "СН" Ковальчук сказал, что низкая результативность голосований в Верховной Раде Украины связана прежде всего с отсутствием надлежащей коммуникации с правительством, а не страхом депутатов перед антикоррупционными расследованиями.
  • В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина.

Так. Голобородько разом із нарідом 73% розтоптав Конституцію як тільки отримав булаву і створив Офісно-президентську республіку. А більшість Верховної Ради (слуги, риги, майбохи, родіна) штампували закони для ОЗУ і закріплювати печаткою від імені України.
23.03.2026 12:32 Ответить
Давно пора народним депутатам згадати, що в Україні парламентсько-президентська республіка, і послати всю цю наскрізь прогнившу смердючу банду мародерів на чолі з криворагульним покидьком куди подалі.
23.03.2026 12:34 Ответить
Який парламент такий і уряд! А хто за всіх на себе взяв відповідальність?
23.03.2026 12:32 Ответить
Депутатів мобілізувати на війну в піхоту! Війна це справа всіх громадян а не тільки бідних!
23.03.2026 12:58 Ответить
а парламент не з тієї банди???
23.03.2026 12:39 Ответить
українські пани набрали собі слуг. А шановні пани, хто слуг слухає, вони лише знаряддя для вашої втіхи.
23.03.2026 12:37 Ответить
вам вже давно прямим текстом прогундосили

23.03.2026 12:39 Ответить
Уряд сугубо від козиря і це ні для кого не секрет.
А слуги-нардепи поволі відходять від того мракобісся,якому їх навчали в Трускавці.
Та є проблема у них-конверти і вони не знають,що з тим робити.
23.03.2026 12:41 Ответить
Ага, типу, на сьомий рік дійшло. Чи це повистьобуватися вирішили, бо "конверти" не несуть?
23.03.2026 12:44 Ответить
23.03.2026 13:07 Ответить
Ну, якщо вже Безумна отаке казати починає:
23.03.2026 12:50 Ответить
Не зрозуміло,що вони ще чекали від свириденчихи?
23.03.2026 13:15 Ответить
Докерувались,пишите явку с повинной за конверты и приговьтесь отбывать за все свои шалости.
23.03.2026 13:28 Ответить
 
 