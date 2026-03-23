Правительство привыкло не обращать внимания на парламент и получать инструкции напрямую от ОП, - нардеп от "Слуги народа"
Во фракции "Слуга народа" заявили об игнорировании парламента Кабинетом министров.
Об этом говорится в материале "Парламент, правительство, МВФ: выйдет ли Украина из тупика в отношениях?", передает Цензор.НЕТ.
"Они привыкли не обращать внимания на парламент и получать инструкции напрямую от Офиса Президента. Но настали времена, когда приходится изменить такое отношение патрициев к плебеям и говорить с нами", - отметил один из нардепов "Слуги народа" в комментарии Цензор.НЕТ, комментируя провал голосований в Раде по правительственным инициативам, в частности - налоговые изменения для ФОП, отмену беспошлинного лимита на посылки и т. д.
Автор материала отмечает, что напряженность в отношениях парламента с правительством продолжается не первый месяц, но ни одного совместного заседания фракции "Слуга народа" и топ-чиновников за это время не было.
Что известно о новом законопроекте?
- Этот законопроект объединяет налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Его принятие является обязательным условием Фонда до конца марта 2026 года.
- Документ предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для части участников упрощенной системы, введение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ и их налогообложение.
Что предшествовало?
- Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в Верховной Раде около 40 народных депутатов готовы сложить мандат. Руководству фракции "Слуга народа" становится все сложнее собирать голоса за законопроекты, необходимые для бюджета и выполнения международных обязательств.
- Заместитель председателя фракции "СН" Ковальчук сказал, что низкая результативность голосований в Верховной Раде Украины связана прежде всего с отсутствием надлежащей коммуникации с правительством, а не страхом депутатов перед антикоррупционными расследованиями.
- В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина.
А слуги-нардепи поволі відходять від того мракобісся,якому їх навчали в Трускавці.
Та є проблема у них-конверти і вони не знають,що з тим робити.