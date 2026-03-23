Уряд звик не зважати на парламент і отримувати інструкції напряму від ОП, - нардеп "слуг"

У фракції "Слуга народу" заявили про ігнорування парламенту Кабінетом Міністрів.

Про це йдеться в матеріалі "Парламент, уряд, МВФ: чи вийде Україна з глухого кута у відносинах?", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Вони звикли не зважати на парламент і отримувати інструкції напряму від Офісу Президента. Але настали часи, коли доводиться змінити таке ставлення патриціїв до плебсу і говорити з нами", - зазначив один із нардепів "Слуги народу" в коментарі Цензор.НЕТ, коментуючи провалення голосувань у Раді за урядові ініціативи, зокрема податкові зміни для ФОПів, скасування безмитного ліміту на посилки тощо.

Автор матеріалу зауважує, що напруга у відношеннях парламенту з урядом триває не перший місяць, але жодного спільного засідання фракції "Слуга народу" та топурядовців за цей час не було.

Повний текст щодо урядових ініціатив та ставлення нардепів до цього читайте за посиланням.

Дивіться: "Слугам народу" погрожують побиттям, якщо вони не голосуватимуть. Готуються провокації, - Гончаренко. ВIДЕО

Що відомо про новий законопроєкт?

Цей законопроєкт об'єднує податкові зобов'язання перед МВФ у єдиний документ. Його ухвалення є обов'язковою умовою Фонду до кінця березня 2026 року.

Документ передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини спрощенців, запровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування.

Що передувало?

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти мандат. Керівництву фракції "Слуга народу" дедалі складніше збирати голоси за законопроєкти, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

Заступник голови фракції "СН" Ковальчук сказав, що низька результативність голосувань у Верховній Раді України пов’язана передусім із відсутністю належної комунікації з урядом, а не страхом депутатів перед антикорупційними розслідуваннями.

Водночас голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв заявив, що криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну.

Читайте: Мінфін пообіцяв МВФ податкові зміни і поставив Раду перед фактом, - "слуга народу" Янченко