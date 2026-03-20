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Новини Провалення голосування в Раді
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Криза голосувань у Раді пов’язана з непопулярними ініціативами Кабміну, - "слуга народу" Потураєв

Причина кризи з голосуваннями в Раді: Потураєв пояснив

Небажання нардепів голосувати пов'язане з тим, що парламентарі не хочуть підтримувати болючі для населення ініціативи Кабміну.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Головна причина (кризи голосувань у парламенті) полягає в тому, що Верховній Раді запропонували ухвалити низку непопулярних, болючих рішень, які вдарять по мільйонах людей. Йдеться, зокрема, про скасування безмитного ліміту на посилки та запровадження ПДВ для ФОПів", - зазначив нардеп.

За словами Потураєва, Кабмін отримував сигнали від різних фракцій про ризики щодо цих ініціатив, "маяків" МВФ, ще наприкінці минулого року.

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Він також вважає, що варто провести перемовини з МВФ.

"Більше того, партнери пішли назустріч... У результаті досягли компромісу: ПДВ для ФОПів запроваджується, але зі збільшенням порогу до 4 млн доходу", - пояснив він.

"У чому ж проблема з голосуванням? У тому, що депутати ставлять уряду просте запитання: звідки гроші на всі ці програми підтримки - кешбек, паливо і так далі? Якщо грошей у бюджеті немає, то чому вони є на це? А якщо вони є, то, можливо, варто переглянути витрати і зменшити дефіцит бюджету без настільки болючих рішень? Проблема в тому, що цієї змістовної розмови - з цифрами, фактами й аналітикою - наразі немає. Саме тому парламент і зайшов у глухий кут. Якщо спрощено: ніхто не хоче голосувати за непопулярні рішення", - заявив голова парламентського комітету.

Водночас нардеп зауважив, що понад 120 депутатів готові підтримати деякі з цих ініціатив, бо розуміють "важливість співпраці з МВФ і макрофінансової підтримки загалом".

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"Це питання виживання країни. І не в далекій перспективі, а вже найближчими місяцями", - додав він.

На думку Потураєва, щоб набрати 226 голосів, необхідних для ухвалення ініціатив, зараз складно, "тому уряд має активно комунікувати з усіма фракціями та групами".

"Це не лише проблема однієї політичної сили. Є питання і до інших фракцій. Дехто прямо заявляє, що не буде голосувати, бо бачить інші джерела наповнення бюджету. Але тоді виникає логічне питання: якщо ви говорите про важливість оборони, то як можна не підтримувати рішення, від яких залежить її фінансування?…Я про те, що потрібно говорити з усіма — і з тими, хто підтримує, і з тими, хто проти. Саме через діалог можуть з’явитися рішення, які сьогодні ще неочевидні, але дозволять вийти з кризи і повернути парламент до нормальної роботи", - підсумував він.

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Автор: 

ВР (15184) Кабмін (14251) Потураєв Микита (150)
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Топ коментарі
+4
підняти зарплатню депутатам. збільшити привілеї. додаткове фінансування на утримання офісів депутатів.
двушечку на москву. купу млрд на купівлю старих енергоблоків за винагородо кожному голосу.
оце, завжди будь ласка.
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20.03.2026 14:27 Відповісти
+3
Ну-ка, позовите Герца, Старенького Герца, Он прочтёт ей модный, Очень популярный. В нашей синагоге отходняк
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20.03.2026 14:24 Відповісти
+1
В зоны ВСЕХ кто хочет гнобить народ Украины, на долгие годы в зоны!
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20.03.2026 14:31 Відповісти

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