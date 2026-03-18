Заступник голови фракції "Слуга народу" Ковальчук пояснив, з чим пов’язані проблеми з голосуваннями у Раді

Низька результативність голосувань у Верховній Раді України пов’язана передусім із відсутністю належної комунікації з урядом, а не страхом депутатів перед антикорупційними розслідуваннями.

Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук у інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не погоджуюсь (зі словами першого заступника голови фракції "СН" Андрія Мотовиловця про те, що проблеми з голосуваннями фракції пов’язані зі страхом депутатів перед розслідуваннями антикорупційних органів - ред.). Я не бачу прямого зв'язку. Я подивився аналітику, яку зробив колега Володимир Цабаль з фракції "Голос": він проаналізував, як голосують депутати, що отримали підозри. Вони практично як відвідували, так і відвідують, як голосували, так і голосують. Я не можу пов'язати це з якимось тиском антикорупційних органів, не бачу прямого лінійного зв'язку", - зазначив Ковальчук.

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За його словами, основною причиною неефективних голосувань парламенту є відсутність комунікації з урядом, - "її просто немає".

Ковальчук наголосив, що з міжнародними партнерами працює уряд, саме вони про щось домовляються і беруть зобов'язання, "але комунікація з парламентом дуже слабка. Часто парламент дізнається про ці домовленості з медіа, а не напряму".

"Перед тим, як погоджуватися на щось у переговорах, уряд має отримати позицію парламенту, а не після цього приносити рішення на голосування", - акцентував депутат.

Політик наголосив, що фізично депутатів у залі достатньо, відвідуваність, порівняно з парламентами інших скликань, - "зразкова", кнопкодавства немає.

"Ми бачимо голосування і по 270, і по 300 голосів. Але коли з'являються законопроєкти, які не були прокомуніковані, вони можуть не набрати голосів. Коли це ініціативи депутатів чи комітетів, вони отримують підтримку. Коли це зовнішні ініціативи без комунікації, виникають проблеми", - пояснив парламентарій.

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