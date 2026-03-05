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Новини Підкуп нардепів за голосування у Раді
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"Слуги" не голосують, бо торгуються за свою безпеку, - Ніколаєнко

Чому слуги провалюють голосування у Раді та як це пов’язано з НАБУ?

Нардепи "Слуги народу" часто не голосують за законопроєкти, оскільки хочуть, щоб НАБУ знизило до них увагу.

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко для Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Авторка наводить цитату з інтерв'ю нардепки "Слуги народу" Василевської-Смаглюк про те, що депутати пропрезидентської фракції часто не хочуть голосувати, вимагаючи знизити увагу до них від НАБУ.

Наразі 41 депутат є фігурантом проваджень антикорупційних органів.

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За словами Смаглюк, вона розуміє, що правоохоронці мають робити свою роботу, але депутатів дратує "достатня публічність цих процесів, яка не завжди супроводжується навіть підозрами, а просто хардток навколо того, що ти фігурант такого-то розслідування, а ти такого-то".

Зараз депутати роблять акцент на тому, що в рамках справи по тій же групі Киселя, яка отримала підозри перед новим роком, згадуються абсолютно нейтральні законопроєкти, пише Ніколаєнко.

Журналістка вважає, що депутати свідомо переводять акцент, що нібито їх звинувачують за голосування за нейтральні законопроєкти.

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Ситуація з НАБУ

"З другого боку, навіть чую і від наших урядовців, які відповідають за європейську інтеграцію, про те, що антикорупційні органи, яким потрібно ще більше повноваження, збільшення штатів, і це природньо їм потрібно для здійснення їхніх повноважень, і підвищення зарплати, що вони зверталися в уряд: "Коли ж ви внесете у Верховну Раду голосування потрібних нам законопроєктів". А їм відповідають: "Ну ви ж тепер в НАБУ відповідаєте за збір голосів у Верховній Раді, тому вам видніше", - заявляла Василевська-Смаглюк в одному з інтерв'ю.

"Автор наводить ці слова не тому, що погоджується, а тому, що вони відображають настрої багатьох депутатів. І автор їх чула не раз, але на умовах анонімності.

В результаті "Слуги" не голосують, бо торгуються за свою безпеку або, в їхній версії, "вже бояться хоч щось голосувати", - пише Ніколаєнко.

Повний матеріал "Пропускна здатність 7-8 законів: як депутати шантажем хочуть захиститися від НАБУ і САП" читайте за посиланням.

Також читайте: Олеся Отраднова офіційно стала народною депутаткою від "Слуги народу"

Автор: 

ВР (15170) голосування (472) Ніколаєнко Тетяна (459) Слуга народу (2867)
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Топ коментарі
+11
Сумна до чого доведений народ і країна. І виходу то загалом і нема, бо половина населення уже в ЕС, а інша мріє теж туди втекти від всього.

Як далеко ця країна від країни 2015го року
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05.03.2026 11:49 Відповісти
+11
А тапер вийди з своєї інформ бульбашки і озирнися-виборці сн тут,навколо.І вони і далі в вру моносброд та ригів заведуть а в крісло президента нового голоборотька або бойка
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05.03.2026 12:06 Відповісти
+7
Слава зебілам, що привели зебілів до влади.
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05.03.2026 11:58 Відповісти
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Сумна до чого доведений народ і країна. І виходу то загалом і нема, бо половина населення уже в ЕС, а інша мріє теж туди втекти від всього.

Як далеко ця країна від країни 2015го року
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05.03.2026 11:49 Відповісти
Не треба розписуватись про "всіх". Бидло яке втекло, аби на захищати країну бидлом і залишиться. Його не треба пускати назад і давати обрати чергового "прикольного". Країна виживе, а оте бидло здохне бидлом.
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05.03.2026 11:59 Відповісти
А тапер вийди з своєї інформ бульбашки і озирнися-виборці сн тут,навколо.І вони і далі в вру моносброд та ригів заведуть а в крісло президента нового голоборотька або бойка
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05.03.2026 12:06 Відповісти
Пускати назад куди? Український пенсіонер зараз може купити зі своєї пенсії втричі менше молока, м'яса, гречки чи ковбаси ніж пенсіонери в 1985. Скільки років має відкладати гроші вчитель чи медсестра в Україні щоб купити власну квартири? Податки для звичайних людей вищі ніж у Франції чи Польщі.
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05.03.2026 12:12 Відповісти
У 1985 році пенсіонер міг щось купити хіба в Москві, постоявши в черзі по оте м'ясо чи гречку.

Саме тоді виник жарт про стертя різниць між пасажирськими та товарними поїздами, бо публіка перла з тієї Москви все, що запопала.

А десь у Харкові ходив інший правдивий жарт:

- Яка різниця між рибним і м'ясним відділами в гастрономі?
- У рибному нема риби, а в м'ясному - м'яса.
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05.03.2026 12:54 Відповісти
От і не розписуйся про "всіх". Не всі, хто втекли є бидлом.
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05.03.2026 12:19 Відповісти
Що захищати в цій країні?Чекаю відповіді.Про бурят не потрібно заливати .
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05.03.2026 12:42 Відповісти
Свою задницю для початку захисти.Буряти близько
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05.03.2026 13:07 Відповісти
Тебе пора до ху.... лостану якщо не знаєш що захищають наші воїни
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05.03.2026 14:03 Відповісти
Які ви тупі боти,у вас дебілів нема відповіді на просте питання!Вище дурачок лише про бурятів щось пише,йому не завезли нового тексту
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05.03.2026 14:06 Відповісти
Слава зебілам, що привели зебілів до влади.
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05.03.2026 11:58 Відповісти
А шо так можно?
І хто ж має гарантувати їм безпеку?
Незалежне, як пишуть, НАБУ, САП????
Це вимога МВФ міняти кримінальні справи на голосування і недоторканність????
Що за х...я відбувається у нас ??
Прозорі торги між набу і вру?
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05.03.2026 12:00 Відповісти
Дешева вистава для тупого бидла!НАБУ і САП тупе шоу.Видимість бурної праці.Трішки засвітили розкрадання коштів(міндічей) і ніхто не покараний.Навіщо ці контори,які в впритул нічого не бачать.
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05.03.2026 12:49 Відповісти
Баба юля,то ти?
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05.03.2026 13:43 Відповісти
7 років потужної роботи НАБУ та САП привели саме до таких висновків.Де результат?
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05.03.2026 13:49 Відповісти
Так спочатку поцівся а потім зраду розводь.
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05.03.2026 13:49 Відповісти
Слідкую за новинами,вродь не пропустив нічого.Невже крадівництво велике викрили чи Рєзнікова ?
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05.03.2026 13:53 Відповісти
Новини,що якогось лоха впіймали на міліоні гривень ні про що
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05.03.2026 13:55 Відповісти
До речі,навіть тут ти дезу оп тулиш,набу і сапу не 7 р,вони були створені у 2015р
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05.03.2026 13:52 Відповісти
Я про правління потужного,міг би і здогадатись!Свинарчуки виявились фейком,тому той період не цікавить!
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05.03.2026 13:56 Відповісти
Торгіів немає,слуги гарантій недоторканості вимагають
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05.03.2026 13:44 Відповісти
Наголосували....
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05.03.2026 12:03 Відповісти
Вся партія повинна піти у відставку
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05.03.2026 12:14 Відповісти
вся партия должна пойти на бамбуковый кол
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05.03.2026 12:39 Відповісти
Їм ближче березовий
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05.03.2026 14:15 Відповісти
І що далі?Вибори в вру неможливі,в вру некомплект.Це називається політична криза.+рашка і оп.Тоді все,кінець.
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05.03.2026 13:46 Відповісти
Конституція на паузі, вседозволеність, корупція та мародерство зашкалюють і плюс війна. Єдине, що спромоглася "зелена влада" - загнати країну в глухий кут!.
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05.03.2026 12:52 Відповісти
От же ш не зручна робота - бути депутатом!
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05.03.2026 13:01 Відповісти
За конверты с ними давно пора сделать,то что заслужили,хватит покрывать эти известные всем преступления и преступников.
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05.03.2026 13:18 Відповісти
Зграя мародерів під керівництвом потужного знищують Україну
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05.03.2026 13:18 Відповісти
Увага повинна до них бути в десять разів вища чим до пересічного українця.Як казав класик:"Перетрахівал, перетрахіваю і буду перетрахівать..."
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05.03.2026 13:20 Відповісти
зелені Потвори: мило і мотузка- оце ваш Вирок
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05.03.2026 13:41 Відповісти
Навіщо ти так, це вже занадто, можна мотузку на кілок замінити, а як добрі люди, мило залишити
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05.03.2026 14:12 Відповісти
Слуги" не голосують, бо торгуються....
Все, більше нічого не треба додавати. А за безпеку вони пізніше думати будуть, коли тікати з України з награбованим
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05.03.2026 14:08 Відповісти
 
 