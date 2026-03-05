"Слуги" не голосують, бо торгуються за свою безпеку, - Ніколаєнко

Нардепи "Слуги народу" часто не голосують за законопроєкти, оскільки хочуть, щоб НАБУ знизило до них увагу.

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко для Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Авторка наводить цитату з інтерв'ю нардепки "Слуги народу" Василевської-Смаглюк про те, що депутати пропрезидентської фракції часто не хочуть голосувати, вимагаючи знизити увагу до них від НАБУ.

Наразі 41 депутат є фігурантом проваджень антикорупційних органів.

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За словами Смаглюк, вона розуміє, що правоохоронці мають робити свою роботу, але депутатів дратує "достатня публічність цих процесів, яка не завжди супроводжується навіть підозрами, а просто хардток навколо того, що ти фігурант такого-то розслідування, а ти такого-то".

Зараз депутати роблять акцент на тому, що в рамках справи по тій же групі Киселя, яка отримала підозри перед новим роком, згадуються абсолютно нейтральні законопроєкти, пише Ніколаєнко.

Журналістка вважає, що депутати свідомо переводять акцент, що нібито їх звинувачують за голосування за нейтральні законопроєкти.

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Ситуація з НАБУ

"З другого боку, навіть чую і від наших урядовців, які відповідають за європейську інтеграцію, про те, що антикорупційні органи, яким потрібно ще більше повноваження, збільшення штатів, і це природньо їм потрібно для здійснення їхніх повноважень, і підвищення зарплати, що вони зверталися в уряд: "Коли ж ви внесете у Верховну Раду голосування потрібних нам законопроєктів". А їм відповідають: "Ну ви ж тепер в НАБУ відповідаєте за збір голосів у Верховній Раді, тому вам видніше", - заявляла Василевська-Смаглюк в одному з інтерв'ю.

"Автор наводить ці слова не тому, що погоджується, а тому, що вони відображають настрої багатьох депутатів. І автор їх чула не раз, але на умовах анонімності.

В результаті "Слуги" не голосують, бо торгуються за свою безпеку або, в їхній версії, "вже бояться хоч щось голосувати", - пише Ніколаєнко.

Повний матеріал "Пропускна здатність 7-8 законів: як депутати шантажем хочуть захиститися від НАБУ і САП" читайте за посиланням.

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