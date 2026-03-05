РУС
Новости Подкуп нардепов за голосование в Раде
1 214 9

"Слуги" не голосуют, потому что торгуются за свою безопасность, - Николаенко

Почему слуги проваливают голосование в Раде и как это связано с НАБУ?

Нардепы "Слуги народа" часто не голосуют за законопроекты, поскольку хотят, чтобы НАБУ снизило к ним внимание.

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко для Цензор.НЕТ.

Подробности

Автор приводит цитату из интервью нардепа "Слуги народа" Василевской-Смаглюк о том, что депутаты пропрезидентской фракции часто не хотят голосовать, требуя снизить внимание к ним со стороны НАБУ.

Сейчас 41 депутат является фигурантом производств антикоррупционных органов.

По словам Смаглюк, она понимает, что правоохранители должны делать свою работу, но депутатов раздражает "достаточная публичность этих процессов, которая не всегда сопровождается даже подозрениями, а просто хардток вокруг того, что ты фигурант такого-то расследования, а ты такого-то".

Сейчас депутаты делают акцент на том, что в рамках дела по той же группе Киселя, которая получила подозрения перед новым годом, упоминаются абсолютно нейтральные законопроекты, пишет Николаенко.

Журналистка считает, что депутаты сознательно переносят акцент, что якобы их обвиняют за голосование за нейтральные законопроекты.

Ситуация с НАБУ

"С другой стороны, даже слышу от наших чиновников, отвечающих за европейскую интеграцию, о том, что антикоррупционные органы, которым нужно еще больше полномочий, увеличение штатов, и это естественно им нужно для осуществления их полномочий, и повышение зарплаты, что они обращались в правительство: "Когда же вы внесете в Верховную Раду голосование нужных нам законопроектов". А им отвечают: "Ну вы же теперь в НАБУ отвечаете за сбор голосов в Верховной Раде, поэтому вам виднее", — заявляла Василевская-Смаглюк в одном из интервью.

"Автор приводит эти слова не потому, что соглашается, а потому, что они отражают настроения многих депутатов. И автор их слышала не раз, но на условиях анонимности.

В результате "Слуги" не голосуют, потому что торгуются за свою безопасность или, в их версии, "уже боятся хоть что-то голосовать", - пишет Николаенко.

Полный материал "Пропускная способность 7-8 законов: как депутаты шантажом хотят защититься от НАБУ и САП" читайте по ссылке.

Автор: 

ВР (2398) голосование (53) Николаенко Татьяна (410) Слуга народа (402)
Сумна до чого доведений народ і країна. І виходу то загалом і нема, бо половина населення уже в ЕС, а інша мріє теж туди втекти від всього.

Як далеко ця країна від країни 2015го року
05.03.2026 11:49 Ответить
Не треба розписуватись про "всіх". Бидло яке втекло, аби на захищати країну бидлом і залишиться. Його не треба пускати назад і давати обрати чергового "прикольного". Країна виживе, а оте бидло здохне бидлом.
05.03.2026 11:59 Ответить
А тапер вийди з своєї інформ бульбашки і озирнися-виборці сн тут,навколо.І вони і далі в вру моносброд та ригів заведуть а в крісло президента нового голоборотька або бойка
05.03.2026 12:06 Ответить
Пускати назад куди? Український пенсіонер зараз може купити зі своєї пенсії втричі менше молока, м'яса, гречки чи ковбаси ніж пенсіонери в 1985. Скільки років має відкладати гроші вчитель чи медсестра в Україні щоб купити власну квартири? Податки для звичайних людей вищі ніж у Франції чи Польщі.
05.03.2026 12:12 Ответить
От і не розписуйся про "всіх". Не всі, хто втекли є бидлом.
05.03.2026 12:19 Ответить
Слава зебілам, що привели зебілів до влади.
05.03.2026 11:58 Ответить
А шо так можно?
І хто ж має гарантувати їм безпеку?
Незалежне, як пишуть, НАБУ, САП????
Це вимога МВФ міняти кримінальні справи на голосування і недоторканність????
Що за х...я відбувається у нас ??
Прозорі торги між набу і вру?
05.03.2026 12:00 Ответить
Наголосували....
05.03.2026 12:03 Ответить
Вся партія повинна піти у відставку
05.03.2026 12:14 Ответить
 
 