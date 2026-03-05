"Слуги" не голосуют, потому что торгуются за свою безопасность, - Николаенко

Нардепы "Слуги народа" часто не голосуют за законопроекты, поскольку хотят, чтобы НАБУ снизило к ним внимание.

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко для Цензор.НЕТ.

Автор приводит цитату из интервью нардепа "Слуги народа" Василевской-Смаглюк о том, что депутаты пропрезидентской фракции часто не хотят голосовать, требуя снизить внимание к ним со стороны НАБУ.

Сейчас 41 депутат является фигурантом производств антикоррупционных органов.

По словам Смаглюк, она понимает, что правоохранители должны делать свою работу, но депутатов раздражает "достаточная публичность этих процессов, которая не всегда сопровождается даже подозрениями, а просто хардток вокруг того, что ты фигурант такого-то расследования, а ты такого-то".

Сейчас депутаты делают акцент на том, что в рамках дела по той же группе Киселя, которая получила подозрения перед новым годом, упоминаются абсолютно нейтральные законопроекты, пишет Николаенко.

Журналистка считает, что депутаты сознательно переносят акцент, что якобы их обвиняют за голосование за нейтральные законопроекты.

Ситуация с НАБУ

"С другой стороны, даже слышу от наших чиновников, отвечающих за европейскую интеграцию, о том, что антикоррупционные органы, которым нужно еще больше полномочий, увеличение штатов, и это естественно им нужно для осуществления их полномочий, и повышение зарплаты, что они обращались в правительство: "Когда же вы внесете в Верховную Раду голосование нужных нам законопроектов". А им отвечают: "Ну вы же теперь в НАБУ отвечаете за сбор голосов в Верховной Раде, поэтому вам виднее", — заявляла Василевская-Смаглюк в одном из интервью.

"Автор приводит эти слова не потому, что соглашается, а потому, что они отражают настроения многих депутатов. И автор их слышала не раз, но на условиях анонимности.

В результате "Слуги" не голосуют, потому что торгуются за свою безопасность или, в их версии, "уже боятся хоть что-то голосовать", - пишет Николаенко.

