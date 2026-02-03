В "Слуге народа" обсуждали "поглощение" группы "За будущее", чтобы сохранить коалицию, - нардеп
В "Слуге народа" обсуждают вопрос сохранения монокоалиции в Верховной Раде.
Об этом рассказал один из нардепов монобольшинства, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Коалиция
Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью "Главкому" заявил, что никакой новой коалиции ждать не стоит.
Один из нардепов президентской фракции прокомментировал слова коллеги:
"Это, конечно, личное мнение Гетманцева, но оно имеет смысл. Если раньше мы не могли говорить об объединении с "Батькивщиной" по идеологическим соображениям, особенно когда речь шла о европейских законах, то теперь это сложно представить из-за последних событий. С "Солидарностью" – тоже нет.
Единственная фракция, с которой допустимо было бы объединение, это "Голос". Но как это сделать неясно, потому что там три разные группы, которые враждуют между собой".
По его словам, единственным вариантом было бы "дотачивать группами" и об этом говорили.
"И что мы могли бы поглотить то же "За майбутнє". Но, мне кажется, пока не будет менее 226, этого никто не будет делать", - добавил парламентарий.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
- Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
- 25 января в ДТП под Львовом погиб нардеп "Слуги народа" Орест Саламаха.
Президент Владимир Зеленский заявил, что есть много народных депутатов в Верховной Раде, которые хотят сложить мандат.
Голос - то інша історія, такі як Железняк, Костенко чи Рахманін пошлють їх подалі...
зброд блатних і шайка ніщіх, в яких ніколи не було ніякої ідеології, не можуть об'єднатися з сектою фанатиків, у якої також ніколи не було ніякої деології.
патамушта "з ідеологічних міркувань" )))
це жесть
Офіційною ідеологією Блоку Юлії Тимошенко проголошено "солідаризм". Про засади цієї доктрини йдеться і в передвиборній програмі БЮТ, і у виступах Юлії Тимошенко на з'їзді БЮТ.
Правда, боюся навіть сама Владіміровна не пояснить, що таке той солідаризм і з чим його їдять))
Хай проводять закритий аукціон під кодовою назвою - «Зробимо їх разом!»
Хто ж буде входити в групу з подолання корупції?
Ті люди котрі там не брали хабарі їх давали.
кучкуются гниды , сосать кровь толпой , и ответственности меньше .......