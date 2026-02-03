Новости Монобольшинство в Раде
В "Слуге народа" обсуждали "поглощение" группы "За будущее", чтобы сохранить коалицию, - нардеп

Сохранение монобольшинства: что говорят в "Слуге народа"?

В "Слуге народа" обсуждают вопрос сохранения монокоалиции в Верховной Раде.

Об этом рассказал один из нардепов монобольшинства, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Коалиция

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью "Главкому" заявил, что никакой новой коалиции ждать не стоит.

Один из нардепов президентской фракции прокомментировал слова коллеги:

"Это, конечно, личное мнение Гетманцева, но оно имеет смысл. Если раньше мы не могли говорить об объединении с "Батькивщиной" по идеологическим соображениям, особенно когда речь шла о европейских законах, то теперь это сложно представить из-за последних событий. С "Солидарностью" – тоже нет.

Единственная фракция, с которой допустимо было бы объединение, это "Голос". Но как это сделать неясно, потому что там три разные группы, которые враждуют между собой".

По его словам, единственным вариантом было бы "дотачивать группами" и об этом говорили.

"И что мы могли бы поглотить то же "За майбутнє". Но, мне кажется, пока не будет менее 226, этого никто не будет делать", - добавил парламентарий.

Что предшествовало?

  • Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
  • Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
  • 25 января в ДТП под Львовом погиб нардеп "Слуги народа" Орест Саламаха.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что есть много народных депутатов в Верховной Раде, которые хотят сложить мандат.

Топ комментарии
+7
Ви не в темі
Офіційною ідеологією Блоку Юлії Тимошенко проголошено "солідаризм". Про засади цієї доктрини йдеться і в передвиборній програмі БЮТ, і у виступах Юлії Тимошенко на з'їзді БЮТ.

Правда, боюся навіть сама Владіміровна не пояснить, що таке той солідаризм і з чим його їдять))
03.02.2026 10:25 Ответить
+6
Напишіть як є, купити оптом замайбутнівцькі тушки та інших повій, які чекають, хто запропонує більше. Верховна Рада вже давно перетворена у "Привоз, рибний ряд".
03.02.2026 10:21 Ответить
+4
Ну, За майбутнє - Бєніна фракція, їх Палиця - частий гість на 1+1,колись постійно в Мосєйчучки на ток-шоу був. То легко поглинуть...
Голос - то інша історія, такі як Железняк, Костенко чи Рахманін пошлють їх подалі...
03.02.2026 10:21 Ответить
Не подавляться?
03.02.2026 10:16 Ответить
якщо закусять опезекжистами - то не подавляться
03.02.2026 10:19 Ответить
03.02.2026 10:21 Ответить
ми не могли говорити про об'єднання з "Батьківщиною" з ідеологічних міркувань

зброд блатних і шайка ніщіх, в яких ніколи не було ніякої ідеології, не можуть об'єднатися з сектою фанатиків, у якої також ніколи не було ніякої деології.

патамушта "з ідеологічних міркувань" )))

це жесть
03.02.2026 10:20 Ответить
03.02.2026 10:25 Ответить
Да не з ідеологічних міркувань, а грошей не вистачає на Юлю, не кажучи про її фракцію
03.02.2026 10:31 Ответить
03.02.2026 10:21 Ответить
А ще скільки це коштує
03.02.2026 10:29 Ответить
Хто запропонує більше ?
Хай проводять закритий аукціон під кодовою назвою - «Зробимо їх разом!»
03.02.2026 10:31 Ответить
Хто про що, а курці просо. Нині у раді створили сім груп для організації виборів і жодної, з подолання корупції серед "слуг".. Виродки.!
03.02.2026 10:25 Ответить
Он же пам'ятник,кто его посадит?
Хто ж буде входити в групу з подолання корупції?
Ті люди котрі там не брали хабарі їх давали.
03.02.2026 10:31 Ответить
Я так розумію що майбутнє все.... Продано
03.02.2026 10:27 Ответить
Один карман беняфіцара об'єднався з другим карманом...
03.02.2026 10:32 Ответить
Слуги удода вже давно поглинули Україну. Перетравлюють потрохи
03.02.2026 10:37 Ответить
03.02.2026 10:38 Ответить
хробаки всіх мастей єднайтесь
03.02.2026 10:39 Ответить
как не садитесь в музыканты не годитесь.........
кучкуются гниды , сосать кровь толпой , и ответственности меньше .......
03.02.2026 12:20 Ответить
 
 