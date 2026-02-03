В "Слуге народа" обсуждали "поглощение" группы "За будущее", чтобы сохранить коалицию, - нардеп

В "Слуге народа" обсуждают вопрос сохранения монокоалиции в Верховной Раде.

Об этом рассказал один из нардепов монобольшинства, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью "Главкому" заявил, что никакой новой коалиции ждать не стоит.

Один из нардепов президентской фракции прокомментировал слова коллеги:

"Это, конечно, личное мнение Гетманцева, но оно имеет смысл. Если раньше мы не могли говорить об объединении с "Батькивщиной" по идеологическим соображениям, особенно когда речь шла о европейских законах, то теперь это сложно представить из-за последних событий. С "Солидарностью" – тоже нет. Единственная фракция, с которой допустимо было бы объединение, это "Голос". Но как это сделать неясно, потому что там три разные группы, которые враждуют между собой".

По его словам, единственным вариантом было бы "дотачивать группами" и об этом говорили.

"И что мы могли бы поглотить то же "За майбутнє". Но, мне кажется, пока не будет менее 226, этого никто не будет делать", - добавил парламентарий.

Что предшествовало?

Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.

Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".

25 января в ДТП под Львовом погиб нардеп "Слуги народа" Орест Саламаха.

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть много народных депутатов в Верховной Раде, которые хотят сложить мандат.

