У "Слузі народу" обговорювали "поглинення" групи "За майбутнє", щоб зберегти коаліцію, - нардеп

У "Слузі народу" обговорюють питання збереження монокоаліції у Верховній Раді.

Про це розповів один із нардепів монобільшості, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Коаліція

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю "Главкому" заявив, що ніякої нової коаліції чекати не варто.

Один із нардепів президентської фракції прокоментував слова колеги:

"Це, звісно, особиста думка Гетманцева, але вона має сенс. Якщо раніше ми не могли говорити про об’єднання з "Батьківщиною" з ідеологічних міркувань, особливо, коли йшлося про європейські закони, то тепер це складно уявити через останні події. Із "Солідарністю" – теж ні.

Єдина фракція, з якою допустимим було б об’єднання, це "Голос". Але як це зробити неясно, бо там три різні групи, які ворогують між собою".

За його словами, єдиним варіантом було б "доточувати групами" і про це говорили.

"І що ми могли б поглинути те ж "За майбутнє". Але, мені здається, поки не буде менш як 226, цього ніхто не робитиме", – додав парламентар.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
  • Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".
  • 25 січня у ДТП під Львовом загинув нардеп "Слуги народу" Орест Саламаха.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що є багато народних депутатів у Верховній Раді, які хочуть скласти мандат.

+7
Ви не в темі
Офіційною ідеологією Блоку Юлії Тимошенко проголошено "солідаризм". Про засади цієї доктрини йдеться і в передвиборній програмі БЮТ, і у виступах Юлії Тимошенко на з'їзді БЮТ.

Правда, боюся навіть сама Владіміровна не пояснить, що таке той солідаризм і з чим його їдять))
03.02.2026 10:25 Відповісти
+6
Напишіть як є, купити оптом замайбутнівцькі тушки та інших повій, які чекають, хто запропонує більше. Верховна Рада вже давно перетворена у "Привоз, рибний ряд".
03.02.2026 10:21 Відповісти
+4
Ну, За майбутнє - Бєніна фракція, їх Палиця - частий гість на 1+1,колись постійно в Мосєйчучки на ток-шоу був. То легко поглинуть...
Голос - то інша історія, такі як Железняк, Костенко чи Рахманін пошлють їх подалі...
03.02.2026 10:21 Відповісти
Не подавляться?
03.02.2026 10:16 Відповісти
якщо закусять опезекжистами - то не подавляться
03.02.2026 10:19 Відповісти
ми не могли говорити про об'єднання з "Батьківщиною" з ідеологічних міркувань

зброд блатних і шайка ніщіх, в яких ніколи не було ніякої ідеології, не можуть об'єднатися з сектою фанатиків, у якої також ніколи не було ніякої деології.

патамушта "з ідеологічних міркувань" )))

це жесть
03.02.2026 10:20 Відповісти
Да не з ідеологічних міркувань, а грошей не вистачає на Юлю, не кажучи про її фракцію
03.02.2026 10:31 Відповісти
А ще скільки це коштує
03.02.2026 10:29 Відповісти
Хто запропонує більше ?
Хай проводять закритий аукціон під кодовою назвою - «Зробимо їх разом!»
03.02.2026 10:31 Відповісти
Хто про що, а курці просо. Нині у раді створили сім груп для організації виборів і жодної, з подолання корупції серед "слуг".. Виродки.!
03.02.2026 10:25 Відповісти
Он же пам'ятник,кто его посадит?
Хто ж буде входити в групу з подолання корупції?
Ті люди котрі там не брали хабарі їх давали.
03.02.2026 10:31 Відповісти
Я так розумію що майбутнє все.... Продано
03.02.2026 10:27 Відповісти
Один карман беняфіцара об'єднався з другим карманом...
03.02.2026 10:32 Відповісти
Слуги удода вже давно поглинули Україну. Перетравлюють потрохи
03.02.2026 10:37 Відповісти
03.02.2026 10:38 Відповісти
хробаки всіх мастей єднайтесь
03.02.2026 10:39 Відповісти
как не садитесь в музыканты не годитесь.........
кучкуются гниды , сосать кровь толпой , и ответственности меньше .......
03.02.2026 12:20 Відповісти
 
 