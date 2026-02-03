У "Слузі народу" обговорювали "поглинення" групи "За майбутнє", щоб зберегти коаліцію, - нардеп

У "Слузі народу" обговорюють питання збереження монокоаліції у Верховній Раді.

Про це розповів один із нардепів монобільшості, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коаліція

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю "Главкому" заявив, що ніякої нової коаліції чекати не варто.

Один із нардепів президентської фракції прокоментував слова колеги:

"Це, звісно, особиста думка Гетманцева, але вона має сенс. Якщо раніше ми не могли говорити про об’єднання з "Батьківщиною" з ідеологічних міркувань, особливо, коли йшлося про європейські закони, то тепер це складно уявити через останні події. Із "Солідарністю" – теж ні. Єдина фракція, з якою допустимим було б об’єднання, це "Голос". Але як це зробити неясно, бо там три різні групи, які ворогують між собою".

Також читайте: На виборах під час війни може бути гібридне голосування, - Арахамія

За його словами, єдиним варіантом було б "доточувати групами" і про це говорили.

"І що ми могли б поглинути те ж "За майбутнє". Але, мені здається, поки не буде менш як 226, цього ніхто не робитиме", – додав парламентар.

Читайте: ЦВК зареєструвала Карабуту депутатом від "Слуги народу"

Що передувало?

Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.

Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".

25 січня у ДТП під Львовом загинув нардеп "Слуги народу" Орест Саламаха.

Президент Володимир Зеленський заявив, що є багато народних депутатів у Верховній Раді, які хочуть скласти мандат.

Також читайте: Тимошенко розуміла, що "слугам" доведеться робити з нею коаліцію через брак голосів, - депутат