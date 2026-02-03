У "Слузі народу" обговорювали "поглинення" групи "За майбутнє", щоб зберегти коаліцію, - нардеп
У "Слузі народу" обговорюють питання збереження монокоаліції у Верховній Раді.
Про це розповів один із нардепів монобільшості, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Коаліція
Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю "Главкому" заявив, що ніякої нової коаліції чекати не варто.
Один із нардепів президентської фракції прокоментував слова колеги:
"Це, звісно, особиста думка Гетманцева, але вона має сенс. Якщо раніше ми не могли говорити про об’єднання з "Батьківщиною" з ідеологічних міркувань, особливо, коли йшлося про європейські закони, то тепер це складно уявити через останні події. Із "Солідарністю" – теж ні.
Єдина фракція, з якою допустимим було б об’єднання, це "Голос". Але як це зробити неясно, бо там три різні групи, які ворогують між собою".
За його словами, єдиним варіантом було б "доточувати групами" і про це говорили.
"І що ми могли б поглинути те ж "За майбутнє". Але, мені здається, поки не буде менш як 226, цього ніхто не робитиме", – додав парламентар.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
- Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".
- 25 січня у ДТП під Львовом загинув нардеп "Слуги народу" Орест Саламаха.
Президент Володимир Зеленський заявив, що є багато народних депутатів у Верховній Раді, які хочуть скласти мандат.
Голос - то інша історія, такі як Железняк, Костенко чи Рахманін пошлють їх подалі...
зброд блатних і шайка ніщіх, в яких ніколи не було ніякої ідеології, не можуть об'єднатися з сектою фанатиків, у якої також ніколи не було ніякої деології.
патамушта "з ідеологічних міркувань" )))
це жесть
Офіційною ідеологією Блоку Юлії Тимошенко проголошено "солідаризм". Про засади цієї доктрини йдеться і в передвиборній програмі БЮТ, і у виступах Юлії Тимошенко на з'їзді БЮТ.
Правда, боюся навіть сама Владіміровна не пояснить, що таке той солідаризм і з чим його їдять))
Хай проводять закритий аукціон під кодовою назвою - «Зробимо їх разом!»
Хто ж буде входити в групу з подолання корупції?
Ті люди котрі там не брали хабарі їх давали.
кучкуются гниды , сосать кровь толпой , и ответственности меньше .......