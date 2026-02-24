2 041 41
Олеся Отраднова официально стала народным депутатом от "Слуги народа"
Избранная от фракции "Слуга народа" Олеся Отраднова принесла присягу народного депутата на заседании парламента 24 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 18 февраля официально зарегистрировала нового народного депутата Украины – Олесю Отраднову.
Отраднова баллотировалась в парламент по списку партии "Слуга народа". На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года ее включили в избирательный список "Слуги народа" под №160.
Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко также сообщил, что Отраднова вошла в состав фракции "Слуга народа".
Справочно:
- Отраднова родилась 14 июля 1977 года,
- В 1999 году окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко
- была заместителем декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко,
- с 2020 по 2025 год возглавляла государственное учреждение Тренинговый центр прокуроров Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
- Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
- 11 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народной депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.
В воздухе пахнет порохом и выборами.
Клоун вместе со своей камарильей не выплывет. Он должен прокинуть свою блудню и идти на выборы с придворными военными и одним (не подающим спортивных надежд саночником) Весь негатив должна собрать на себя партия слуг.
Новенькую бабу на потоки и распил не поставят. Там уже всё забито. Сколько ей сидеть в карантине, пока и на неё конверты класть будут.
Ну зачем бабе это надо?
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/
"Если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка."Если есть хоть один не перекрытый ручей из "налоговой" в закрома, для Олеси Олександрівни, это значит что Миндич мышей не ловил, и не тот кем мы его все считаем
Але ж завтра НАБУ і САП можуть знову прийти...
буде голосувати за все що скажуть.
бо, дуже хочеться багато грошей, хатинку в іспанії та мерседеса.
Все потоки оседлали друзья Миндича или сосны Юзика. Не, бабе там, кроме пятна на репутации, ничего не светит
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/мусоров никто не отменял...
существа нужные и полезные любой власти...
в ЗЕгівно не ступить...
Мріє до "кармушки" прилипнути
питання є?
Ну и какая ваша реакция? По шее, или в НАБУ сдать.