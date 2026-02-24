РУС
2 041 41

Олеся Отраднова официально стала народным депутатом от "Слуги народа"

отраднова

Избранная от фракции "Слуга народа" Олеся Отраднова принесла присягу народного депутата на заседании парламента 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 18 февраля официально зарегистрировала нового народного депутата Украины – Олесю Отраднову.

Отраднова баллотировалась в парламент по списку партии "Слуга народа". На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года ее включили в избирательный список "Слуги народа" под №160.

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко также сообщил, что Отраднова вошла в состав фракции "Слуга народа".

Справочно:

  •  Отраднова родилась 14 июля 1977 года,
  • В 1999 году окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко
  • была заместителем декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко,
  • с 2020 по 2025 год возглавляла государственное учреждение Тренинговый центр прокуроров Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
  • Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
  • 11 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народной депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.

+15
Встигла заскочити на зе-Тітанік.
24.02.2026 14:43 Ответить
+8
оце олесі привалило!
буде голосувати за все що скажуть.
бо, дуже хочеться багато грошей, хатинку в іспанії та мерседеса.
24.02.2026 14:47 Ответить
+8
Майже 7 років цього чекала, придумувала як буде прибарахлятися, складала списки родичів на кого запише квартири і автомобілі. Оце так підфартило.
24.02.2026 14:52 Ответить
Встигла заскочити на зе-Тітанік.
24.02.2026 14:43 Ответить
Зачем бабе это надо?
В воздухе пахнет порохом и выборами.
Клоун вместе со своей камарильей не выплывет. Он должен прокинуть свою блудню и идти на выборы с придворными военными и одним (не подающим спортивных надежд саночником) Весь негатив должна собрать на себя партия слуг.
Новенькую бабу на потоки и распил не поставят. Там уже всё забито. Сколько ей сидеть в карантине, пока и на неё конверты класть будут.
Ну зачем бабе это надо?
24.02.2026 15:15 Ответить
вона тепер не "баба " а депутетакиня. єпта
24.02.2026 15:25 Ответить
+++
24.02.2026 15:31 Ответить
прибарахлиться на мусорке всегда прибарахлиться...
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/
24.02.2026 15:27 Ответить
"Если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Если есть хоть один не перекрытый ручей из "налоговой" в закрома, для Олеси Олександрівни, это значит что Миндич мышей не ловил, и не тот кем мы его все считаем
24.02.2026 15:37 Ответить
226 уже є?
Але ж завтра НАБУ і САП можуть знову прийти...
24.02.2026 14:47 Ответить
а можуть не прийти. тут як карта ляже ,або як дговоряцца
24.02.2026 15:35 Ответить
по дЄрмаку явно домовилися - або він запропонував цифіру, від якої не відмовилися, але ще думають!
24.02.2026 15:38 Ответить
оце олесі привалило!
буде голосувати за все що скажуть.
бо, дуже хочеться багато грошей, хатинку в іспанії та мерседеса.
24.02.2026 14:47 Ответить
"Уродженка м. Благовєщенськ Амурської області Росії" - ото "дира", як на мене....
24.02.2026 14:50 Ответить
"Єсть на картє трі картінкі: Горний, Мірний і Озінкі" (місця служби в срср) На четвертому місці був Обор (Хабарівський край), а на пятому - благовєщенськ!!!
24.02.2026 14:59 Ответить
у нас война идет. Кормовая база очень сократилась. Депутатское корыто шахед разбил. Осталось небольшое ведерко. Они там и так боками трутся. И бесхозных испанских хатинок и мерсов уже нет.
Все потоки оседлали друзья Миндича или сосны Юзика. Не, бабе там, кроме пятна на репутации, ничего не светит
24.02.2026 15:21 Ответить
прибарахлиться на мусорке всегда прибарахлиться...
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/мусоров никто не отменял...
существа нужные и полезные любой власти...
24.02.2026 15:30 Ответить
Кажуть, що вонв - викладач політології в трускавецькому універі
24.02.2026 14:51 Ответить
Майже 7 років цього чекала, придумувала як буде прибарахлятися, складала списки родичів на кого запише квартири і автомобілі. Оце так підфартило.
24.02.2026 14:52 Ответить
порядна людина
в ЗЕгівно не ступить...
Мріє до "кармушки" прилипнути
24.02.2026 14:52 Ответить
Чи не виявися з часом, що...? Як багато, багато інших з тої пісочниці...
24.02.2026 14:55 Ответить
Це як при СССР -дефіцитах у правильну чергу стала...
24.02.2026 14:58 Ответить
Пощастило! Тепер Порше та хатинку в Монако прикупить!
24.02.2026 14:58 Ответить
... очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів ...
питання є?
24.02.2026 15:00 Ответить
"Питання є - питань нема..."
24.02.2026 15:08 Ответить
Ще одна крадійка і зрадниця. Можна зразу відправляти в тюрьму. Превентивно.
24.02.2026 15:02 Ответить
для профілактики?
24.02.2026 15:06 Ответить
за попередні злочини
24.02.2026 15:16 Ответить
Джекпот зірвала. Тепер у неї супер завдання. Встигнути, поки не розігнали це скликання, влізти в якісь схематози, щоб прібараїліться на останок.
24.02.2026 15:06 Ответить
воно вже в темі... корисне падло...
24.02.2026 15:17 Ответить
Ага, ага. Вы работаете на такой, маленькой молочной ферме. Где всё мило и по домашнему. И тут бац!!! Не, не ревизия. Приходит Олеся Олександрівна. "Вы ребята подвиньтесь, я тоже буду эту корову доить"
Ну и какая ваша реакция? По шее, или в НАБУ сдать.
24.02.2026 15:29 Ответить
"Тренінговий центр прокурорів" - так ось де з них інвалідів роблять.
24.02.2026 15:07 Ответить
24.02.2026 15:18 Ответить
Хоча б фахова людина.....в не майстер манікюру...
24.02.2026 15:18 Ответить
звісно фахова - як з прокурорів інвалідів робити...
24.02.2026 15:20 Ответить
та ні... Навпаки! Вона намагалася реабілітувати інвалідів, повернути їх до повноцінного життя! Не просто так же її взяли і призначили депутатом. Хтось про неї радив, а може просто не вистачило грошей номер депутатського місця більш топове викупити.
24.02.2026 15:31 Ответить
Ще одна злодійка? На чому спеціалізується? Соціальна допомога? Відкати по 10%? Дороги? Розпил бюджету?
24.02.2026 15:26 Ответить
А... Хабарі за закриті справи
24.02.2026 15:27 Ответить
"слуга народу" - це вже як тавро на лобі...
24.02.2026 15:49 Ответить
Тікають,виключають з фракції,самі виходять,притягують до кримінальної відповідальності,а вони як таргани з під плінтуса виповзають.Не кінчаються ЗЕлені гниди.
24.02.2026 16:10 Ответить
Дура?
24.02.2026 16:33 Ответить
Конверт з "підйомними" дали?
24.02.2026 17:01 Ответить
Пустили свиню до корита.
24.02.2026 17:16 Ответить
 
 