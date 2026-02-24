Олеся Отраднова официально стала народным депутатом от "Слуги народа"

Избранная от фракции "Слуга народа" Олеся Отраднова принесла присягу народного депутата на заседании парламента 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 18 февраля официально зарегистрировала нового народного депутата Украины – Олесю Отраднову.

Отраднова баллотировалась в парламент по списку партии "Слуга народа". На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года ее включили в избирательный список "Слуги народа" под №160.

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко также сообщил, что Отраднова вошла в состав фракции "Слуга народа".

Справочно:

Отраднова родилась 14 июля 1977 года,

В 1999 году окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко

была заместителем декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко,

с 2020 по 2025 год возглавляла государственное учреждение Тренинговый центр прокуроров Украины.

