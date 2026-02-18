РУС
ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом от "Слуги народа"

ЦИК признала Олесю Отраднову народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба секретариата ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Олеся Отраднова зарегистрирована народным депутатом

"ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины. Решение Комиссия приняла во время сегодняшнего заседания, рассмотрев ее заявление и необходимые документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Отраднова была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).

Депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

Смотрите также: ЦИК объявила "слугу народа" Карабуту народным депутатом. ФОТО

Что предшествовало

  • Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
  • Кравец, который по данным журналистов является автором телеграм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что выехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
  • 11 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народным депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.

Читайте также: ЦИК зарегистрировала Карабуту депутатом от "Слуги народа"

Автор: 

+13
Тут МЗС протестує, бо МОК призначив кацапку нести тбличку нашої збірної на відкритті, а тут чистопородна кацапка в "народні" депутати України.
І чого ж то у нас все так?
18.02.2026 16:34 Ответить
18.02.2026 16:34 Ответить
+10
Отраднова Олеся Олександрівна.
Народилась 14 липня 1977 року у місті Благовєщенськ Амурської області (РФ).
З 2020 до 2025 року https://www.facebook.com/olesia.otradnova/directory_work очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
18.02.2026 16:32 Ответить
18.02.2026 16:32 Ответить
+9
Чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано - Ющенко
18.02.2026 16:19 Ответить
18.02.2026 16:19 Ответить
160 у списку, господи це сюр тягнуть вже все і всіх.
18.02.2026 16:16 Ответить
18.02.2026 16:16 Ответить
Чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано - Ющенко
18.02.2026 16:19 Ответить
18.02.2026 16:19 Ответить
Ноунейм на ноунеймі сидить, ноунеймом поганяє!
18.02.2026 16:20 Ответить
18.02.2026 16:20 Ответить
Отраднова Олеся Олександрівна.
Народилась 14 липня 1977 року у місті Благовєщенськ Амурської області (РФ).
З 2020 до 2025 року https://www.facebook.com/olesia.otradnova/directory_work очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
18.02.2026 16:32 Ответить
18.02.2026 16:32 Ответить
Жесть😵
18.02.2026 17:08 Ответить
18.02.2026 17:08 Ответить
Канєшна с такой фамілієй...
18.02.2026 16:33 Ответить
18.02.2026 16:33 Ответить
Тут МЗС протестує, бо МОК призначив кацапку нести тбличку нашої збірної на відкритті, а тут чистопородна кацапка в "народні" депутати України.
І чого ж то у нас все так?
18.02.2026 16:34 Ответить
18.02.2026 16:34 Ответить
На "сосну" не тягне. Значить кацапка. У "слуг урода" тільки ці два варіанти.
18.02.2026 16:43 Ответить
18.02.2026 16:43 Ответить
на жаль московитка
18.02.2026 16:49 Ответить
18.02.2026 16:49 Ответить
це що, потрібно привітати нову хабарницю і крадійку?
18.02.2026 17:20 Ответить
18.02.2026 17:20 Ответить
У Олесі дуже мало часу, тому Олеся прийде до ВР з великою лопатою шоб грести .....
18.02.2026 17:28 Ответить
18.02.2026 17:28 Ответить
Міловановщина і єрмаківщина.
18.02.2026 17:29 Ответить
18.02.2026 17:29 Ответить
Ще одна потвора...
18.02.2026 17:33 Ответить
18.02.2026 17:33 Ответить
 
 