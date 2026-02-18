1 233 13
ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом от "Слуги народа"
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".
Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба секретариата ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Олеся Отраднова зарегистрирована народным депутатом
"ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины. Решение Комиссия приняла во время сегодняшнего заседания, рассмотрев ее заявление и необходимые документы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Отраднова была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).
Депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.
Что предшествовало
- Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
- Кравец, который по данным журналистов является автором телеграм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что выехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
- 11 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народным депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.
Народилась 14 липня 1977 року у місті Благовєщенськ Амурської області (РФ).
З 2020 до 2025 року https://www.facebook.com/olesia.otradnova/directory_work очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
