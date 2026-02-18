ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом от "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба секретариата ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Олеся Отраднова зарегистрирована народным депутатом

"ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины. Решение Комиссия приняла во время сегодняшнего заседания, рассмотрев ее заявление и необходимые документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Отраднова была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).

Депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

Что предшествовало

Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.

Кравец, который по данным журналистов является автором телеграм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что выехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".

11 февраля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народным депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.

