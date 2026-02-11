Кравец не подал документы – ЦИК признала Олесю Отраднову избранной народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народным депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.

Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Роман Кравец не подал документы

Как известно, 19 января 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК и ВР разрабатывают механизмы голосования для военных

Однако он в установленный законодательством срок, до 10 февраля 2026 года включительно, не подал в ЦИК для регистрации его народным депутатом Украины необходимых документов. Также – не подал в Комиссию заявление вместе с другими документами о наличии уважительных причин, которые препятствуют ему в установленный законом срок подать документы, необходимые для регистрации его народным депутатом Украины.

В результате ЦИК признала Романа Кравца таким, который не приобрел депутатский мандат.

Читайте также: "Слуга народа" Кравец (Джокер) из-за границы заявил, что отказался от мандата нардепа, - СМИ

Отраднову признали народным депутатом как следующую по очереди

В то же время Комиссия признала Олесю Отраднову, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 160, избранной народной депутатом Украины на указанных выборах.

Для ее регистрации народным депутатом Украины Олеся Отраднова не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала Карабуту депутатом от "Слуги народа"

Что предшествовало?