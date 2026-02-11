Кравец не подал документы – ЦИК признала Олесю Отраднову избранной народным депутатом
Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца не получившим мандат народного депутата из-за непредставления документов. В то же время избранной народным депутатом по списку партии "Слуга народа" признана следующая по очереди кандидатура — Олеся Отраднова.
Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
Роман Кравец не подал документы
Как известно, 19 января 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Однако он в установленный законодательством срок, до 10 февраля 2026 года включительно, не подал в ЦИК для регистрации его народным депутатом Украины необходимых документов. Также – не подал в Комиссию заявление вместе с другими документами о наличии уважительных причин, которые препятствуют ему в установленный законом срок подать документы, необходимые для регистрации его народным депутатом Украины.
В результате ЦИК признала Романа Кравца таким, который не приобрел депутатский мандат.
Отраднову признали народным депутатом как следующую по очереди
В то же время Комиссия признала Олесю Отраднову, следующую по очереди кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 160, избранной народной депутатом Украины на указанных выборах.
Для ее регистрации народным депутатом Украины Олеся Отраднова не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
- Кравец, который по данным журналистов является автором телеграм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
