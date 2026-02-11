Кравець не подав документи – ЦВК визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця таким, що не набув мандата народного депутата через неподання документів. Водночас обраною народною депутаткою за списком партії "Слуга народу" визнано наступну за черговістю кандидатуру — Олесю Отраднову.

Як відомо, 19 січня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Однак він у визначений законодавством строк, до 10 лютого 2026 року включно, не подав до ЦВК для реєстрації його народним депутатом України необхідних документів. Також – не подав до Комісії заяви разом з іншими документами про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом строк подати документи, необхідні для реєстрації його народним депутатом України.

Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата.

Водночас Комісія визнала Олесю Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 160, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Для її реєстрації народною депутаткою України Олеся Отраднова не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

