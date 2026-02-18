ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України від партії "Слуга народу".

Про це у соцмережі фейсбук повідомила пресслужба секретаріату ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Олесю Отраднову зареєстровано народною депутаткою

"ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Рішення Комісія прийняла під час сьогоднішнього засідання, розглянувши її заяву і необхідні документи",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Отраднова була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку).

Депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Дивіться також: ЦВК оголосила "слугу народу" Карабуту народним депутатом. ФОТО

Що передувало

Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.

Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".

11 лютого повідомлялося, що Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця таким, що не набув мандата народного депутата через неподання документів. Водночас обраною народною депутаткою за списком партії "Слуга народу" визнано наступну за черговістю кандидатуру — Олесю Отраднову.

Читайте також: ЦВК зареєструвала Карабуту депутатом від "Слуги народу"