ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від "Слуги народу"
Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України від партії "Слуга народу".
Про це у соцмережі фейсбук повідомила пресслужба секретаріату ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
"ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Рішення Комісія прийняла під час сьогоднішнього засідання, розглянувши її заяву і необхідні документи",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Отраднова була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку).
Депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.
Що передувало
- Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
- Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".
- 11 лютого повідомлялося, що Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця таким, що не набув мандата народного депутата через неподання документів. Водночас обраною народною депутаткою за списком партії "Слуга народу" визнано наступну за черговістю кандидатуру — Олесю Отраднову.
Народилась 14 липня 1977 року у місті Благовєщенськ Амурської області (РФ).
З 2020 до 2025 року https://www.facebook.com/olesia.otradnova/directory_work очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
Немаю нічого проти простих громадян, з такою біографією. Цілком можливо, що вони навіть проти того, щоб вони то все робили. Нехай собі будуть. АЛЕ! то доти, доки від них НЕ ЗАЛЕЖИТЬ рішення чинити опір агресії тих самих одноплемінникі, родичів і знайомих. Якщо їм не прийдеться приймати рішення вбивати у відповідь тих самих одноплемінників, родичів і знайомих!
А вона, як депутат, повинна саме то робити! Бо в нас війна і бивають нас її одноплемінники, родичі і знайомі! От що і як вона буде то вирішувати? Сумнівів ніяких?
Ось такі прості речі не доходять?
Треба розуміти, що дитячі роки, школа і все це саму у тому є Благовєщєнску...
Ну і?
Напевно Ви вважаєте себе розумнішим за будь-кого? Вам не спадало на думку, що це є - дитячим уявленням про себе? Шаблонне мислення не є показником високого ступеню мислення. Можливо, - це саме до Вас не доходять прості речі, що (в контексті нашого обговорення) не "дитячі поняття та уявлення" - головне, а головним є - переконання дорослої людини, ось Вам приклад Олександр Сирський - Головнокомандувач Збройних сил України - а він родом із московії (дярєвня "Новинки" Кіржацького району Владімерскай області). А від нього залежіть незрівнянно більше ніж від депутатки.
Та тому й ТАК, бо переконання... той ж Сирський...
І чого ж то у нас все так?