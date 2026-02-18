ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від "Слуги народу"

ЦВК визнала Олесю Отраднову народною депутаткою

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України від партії "Слуга народу".

Про це у соцмережі фейсбук повідомила пресслужба секретаріату ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Олесю Отраднову зареєстровано народною депутаткою

"ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Рішення Комісія прийняла під час сьогоднішнього засідання, розглянувши її заяву і необхідні документи",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Отраднова була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку).

Депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Що передувало

  • Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
  • Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".
  • 11 лютого повідомлялося, що Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця таким, що не набув мандата народного депутата через неподання документів. Водночас обраною народною депутаткою за списком партії "Слуга народу" визнано наступну за черговістю кандидатуру — Олесю Отраднову.

Топ коментарі
Тут МЗС протестує, бо МОК призначив кацапку нести тбличку нашої збірної на відкритті, а тут чистопородна кацапка в "народні" депутати України.
І чого ж то у нас все так?
18.02.2026 16:34 Відповісти
Отраднова Олеся Олександрівна.
Народилась 14 липня 1977 року у місті Благовєщенськ Амурської області (РФ).
З 2020 до 2025 року https://www.facebook.com/olesia.otradnova/directory_work очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
18.02.2026 16:32 Відповісти
Чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано - Ющенко
18.02.2026 16:19 Відповісти
160 у списку, господи це сюр тягнуть вже все і всіх.
18.02.2026 16:16 Відповісти
Ноунейм на ноунеймі сидить, ноунеймом поганяє!
Жесть😵
18.02.2026 17:08 Відповісти
Народилась у 1977 році, у місті Благовєщенськ, це де дальній схід. А потім все життя мешкала в Україні. У 1999 році (тобто в 22 роки) закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістр права тощо.
18.02.2026 21:15 Відповісти
В нас війна! Нас вбивають одноплемінники, родичі і знайомі тої самої Отраднової.
Немаю нічого проти простих громадян, з такою біографією. Цілком можливо, що вони навіть проти того, щоб вони то все робили. Нехай собі будуть. АЛЕ! то доти, доки від них НЕ ЗАЛЕЖИТЬ рішення чинити опір агресії тих самих одноплемінникі, родичів і знайомих. Якщо їм не прийдеться приймати рішення вбивати у відповідь тих самих одноплемінників, родичів і знайомих!
А вона, як депутат, повинна саме то робити! Бо в нас війна і бивають нас її одноплемінники, родичі і знайомі! От що і як вона буде то вирішувати? Сумнівів ніяких?
Ось такі прості речі не доходять?
19.02.2026 11:39 Відповісти
До речі, між 1977 і 1999 роками проміжок у 22 роки. Тобто період, коли і фомується людина, її цінності, характер, звички, погляди...
Треба розуміти, що дитячі роки, школа і все це саму у тому є Благовєщєнску...
Ну і?
19.02.2026 11:45 Відповісти
== В нас війна! Нас вбивають... Ось такі прості речі не доходять? ==

Напевно Ви вважаєте себе розумнішим за будь-кого? Вам не спадало на думку, що це є - дитячим уявленням про себе? Шаблонне мислення не є показником високого ступеню мислення. Можливо, - це саме до Вас не доходять прості речі, що (в контексті нашого обговорення) не "дитячі поняття та уявлення" - головне, а головним є - переконання дорослої людини, ось Вам приклад Олександр Сирський - Головнокомандувач Збройних сил України - а він родом із московії (дярєвня "Новинки" Кіржацького району Владімерскай області). А від нього залежіть незрівнянно більше ніж від депутатки.
22.03.2026 14:43 Відповісти
Переконання? ну, ну...
Та тому й ТАК, бо переконання... той ж Сирський...
22.03.2026 15:30 Відповісти
З Вами все добре, все гаразд, - що сталося? Чому Ви спочатку писали сюди, на форум Цензора, свої думки у більш повному обсязі, а зараз написали, перепрошую, якісь свої "уривки думок"?
22.03.2026 16:53 Відповісти
Канєшна с такой фамілієй...
18.02.2026 16:33 Відповісти
На "сосну" не тягне. Значить кацапка. У "слуг урода" тільки ці два варіанти.
18.02.2026 16:43 Відповісти
на жаль московитка
18.02.2026 16:49 Відповісти
Може нагадаеш, яка кількість "московитів" є громадянами України, а по конституції України є - українцями, а скількі "московитів", громадян України зараз у війську ЗСУ, чи ти не в курсі? Може тобі відомо у чому полягає різниця між московитами та росіянами-громадянами України?
18.02.2026 21:25 Відповісти
це що, потрібно привітати нову хабарницю і крадійку?
18.02.2026 17:20 Відповісти
У Олесі дуже мало часу, тому Олеся прийде до ВР з великою лопатою шоб грести .....
18.02.2026 17:28 Відповісти
Міловановщина і єрмаківщина.
18.02.2026 17:29 Відповісти
Ще одна потвора...
18.02.2026 17:33 Відповісти
Ще на одну потвору ЗЕлену стало більше. Прийдеться використати лишній ефпіві коли прийде час.
