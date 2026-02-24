УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7078 відвідувачів онлайн
Новини Нові нардепи в Раді
2 228 42

Олеся Отраднова офіційно стала народною депутаткою від "Слуги народу"

отраднова

Обрана від фракції "Слуга народу" Олеся Отраднова склала присягу народного депутата на засіданні парламенту 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.

Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії "Слуга народу". На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку "Слуги народу" під №160.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від "Слуги народу"

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко також повідомив, що Отраднова увійшла до складу фракції "Слуга народу".

Довідково:

  •  Отраднова народилася  14 липня 1977 року,
  • У 1999 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка
  • була заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка,
  • з 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.

Також дивіться: ЦВК оголосила "слугу народу" Карабуту народним депутатом. ФОТО

Що передувало?

  • Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
  • Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".
  • 11 лютого повідомлялося, що Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця таким, що не набув мандата народного депутата через неподання документів. Водночас обраною народною депутаткою за списком партії "Слуга народу" визнано наступну за черговістю кандидатуру - Олесю Отраднову.

Автор: 

депутат (1883) присяга (100) Слуга народу (2866)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Встигла заскочити на зе-Тітанік.
показати весь коментар
24.02.2026 14:43 Відповісти
+8
оце олесі привалило!
буде голосувати за все що скажуть.
бо, дуже хочеться багато грошей, хатинку в іспанії та мерседеса.
показати весь коментар
24.02.2026 14:47 Відповісти
+8
Майже 7 років цього чекала, придумувала як буде прибарахлятися, складала списки родичів на кого запише квартири і автомобілі. Оце так підфартило.
показати весь коментар
24.02.2026 14:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Встигла заскочити на зе-Тітанік.
показати весь коментар
24.02.2026 14:43 Відповісти
Зачем бабе это надо?
В воздухе пахнет порохом и выборами.
Клоун вместе со своей камарильей не выплывет. Он должен прокинуть свою блудню и идти на выборы с придворными военными и одним (не подающим спортивных надежд саночником) Весь негатив должна собрать на себя партия слуг.
Новенькую бабу на потоки и распил не поставят. Там уже всё забито. Сколько ей сидеть в карантине, пока и на неё конверты класть будут.
Ну зачем бабе это надо?
показати весь коментар
24.02.2026 15:15 Відповісти
вона тепер не "баба " а депутетакиня. єпта
показати весь коментар
24.02.2026 15:25 Відповісти
+++
показати весь коментар
24.02.2026 15:31 Відповісти
прибарахлиться на мусорке всегда прибарахлиться...
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/
показати весь коментар
24.02.2026 15:27 Відповісти
"Если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Если есть хоть один не перекрытый ручей из "налоговой" в закрома, для Олеси Олександрівни, это значит что Миндич мышей не ловил, и не тот кем мы его все считаем
показати весь коментар
24.02.2026 15:37 Відповісти
226 уже є?
Але ж завтра НАБУ і САП можуть знову прийти...
показати весь коментар
24.02.2026 14:47 Відповісти
а можуть не прийти. тут як карта ляже ,або як дговоряцца
показати весь коментар
24.02.2026 15:35 Відповісти
по дЄрмаку явно домовилися - або він запропонував цифіру, від якої не відмовилися, але ще думають!
показати весь коментар
24.02.2026 15:38 Відповісти
оце олесі привалило!
буде голосувати за все що скажуть.
бо, дуже хочеться багато грошей, хатинку в іспанії та мерседеса.
показати весь коментар
24.02.2026 14:47 Відповісти
"Уродженка м. Благовєщенськ Амурської області Росії" - ото "дира", як на мене....
показати весь коментар
24.02.2026 14:50 Відповісти
"Єсть на картє трі картінкі: Горний, Мірний і Озінкі" (місця служби в срср) На четвертому місці був Обор (Хабарівський край), а на пятому - благовєщенськ!!!
показати весь коментар
24.02.2026 14:59 Відповісти
у нас война идет. Кормовая база очень сократилась. Депутатское корыто шахед разбил. Осталось небольшое ведерко. Они там и так боками трутся. И бесхозных испанских хатинок и мерсов уже нет.
Все потоки оседлали друзья Миндича или сосны Юзика. Не, бабе там, кроме пятна на репутации, ничего не светит
показати весь коментар
24.02.2026 15:21 Відповісти
прибарахлиться на мусорке всегда прибарахлиться...
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/мусоров никто не отменял...
существа нужные и полезные любой власти...
показати весь коментар
24.02.2026 15:30 Відповісти
Кажуть, що вонв - викладач політології в трускавецькому універі
показати весь коментар
24.02.2026 14:51 Відповісти
Майже 7 років цього чекала, придумувала як буде прибарахлятися, складала списки родичів на кого запише квартири і автомобілі. Оце так підфартило.
показати весь коментар
24.02.2026 14:52 Відповісти
порядна людина
в ЗЕгівно не ступить...
Мріє до "кармушки" прилипнути
показати весь коментар
24.02.2026 14:52 Відповісти
Чи не виявися з часом, що...? Як багато, багато інших з тої пісочниці...
показати весь коментар
24.02.2026 14:55 Відповісти
Це як при СССР -дефіцитах у правильну чергу стала...
показати весь коментар
24.02.2026 14:58 Відповісти
Пощастило! Тепер Порше та хатинку в Монако прикупить!
показати весь коментар
24.02.2026 14:58 Відповісти
... очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів ...
питання є?
показати весь коментар
24.02.2026 15:00 Відповісти
"Питання є - питань нема..."
показати весь коментар
24.02.2026 15:08 Відповісти
Ще одна крадійка і зрадниця. Можна зразу відправляти в тюрьму. Превентивно.
показати весь коментар
24.02.2026 15:02 Відповісти
для профілактики?
показати весь коментар
24.02.2026 15:06 Відповісти
за попередні злочини
показати весь коментар
24.02.2026 15:16 Відповісти
Джекпот зірвала. Тепер у неї супер завдання. Встигнути, поки не розігнали це скликання, влізти в якісь схематози, щоб прібараїліться на останок.
показати весь коментар
24.02.2026 15:06 Відповісти
воно вже в темі... корисне падло...
показати весь коментар
24.02.2026 15:17 Відповісти
Ага, ага. Вы работаете на такой, маленькой молочной ферме. Где всё мило и по домашнему. И тут бац!!! Не, не ревизия. Приходит Олеся Олександрівна. "Вы ребята подвиньтесь, я тоже буду эту корову доить"
Ну и какая ваша реакция? По шее, или в НАБУ сдать.
показати весь коментар
24.02.2026 15:29 Відповісти
"Тренінговий центр прокурорів" - так ось де з них інвалідів роблять.
показати весь коментар
24.02.2026 15:07 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 15:18 Відповісти
Хоча б фахова людина.....в не майстер манікюру...
показати весь коментар
24.02.2026 15:18 Відповісти
звісно фахова - як з прокурорів інвалідів робити...
показати весь коментар
24.02.2026 15:20 Відповісти
та ні... Навпаки! Вона намагалася реабілітувати інвалідів, повернути їх до повноцінного життя! Не просто так же її взяли і призначили депутатом. Хтось про неї радив, а може просто не вистачило грошей номер депутатського місця більш топове викупити.
показати весь коментар
24.02.2026 15:31 Відповісти
Ще одна злодійка? На чому спеціалізується? Соціальна допомога? Відкати по 10%? Дороги? Розпил бюджету?
показати весь коментар
24.02.2026 15:26 Відповісти
А... Хабарі за закриті справи
показати весь коментар
24.02.2026 15:27 Відповісти
"слуга народу" - це вже як тавро на лобі...
показати весь коментар
24.02.2026 15:49 Відповісти
Тікають,виключають з фракції,самі виходять,притягують до кримінальної відповідальності,а вони як таргани з під плінтуса виповзають.Не кінчаються ЗЕлені гниди.
показати весь коментар
24.02.2026 16:10 Відповісти
Дура?
показати весь коментар
24.02.2026 16:33 Відповісти
Конверт з "підйомними" дали?
показати весь коментар
24.02.2026 17:01 Відповісти
Пустили свиню до корита.
показати весь коментар
24.02.2026 17:16 Відповісти
Прибарахлятись їй доведеться в турборежимі...
показати весь коментар
25.02.2026 13:30 Відповісти
 
 