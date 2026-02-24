Олеся Отраднова офіційно стала народною депутаткою від "Слуги народу"

Обрана від фракції "Слуга народу" Олеся Отраднова склала присягу народного депутата на засіданні парламенту 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.

Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії "Слуга народу". На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку "Слуги народу" під №160.

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко також повідомив, що Отраднова увійшла до складу фракції "Слуга народу".

Довідково:

Отраднова народилася 14 липня 1977 року,

У 1999 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

була заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка,

з 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.

