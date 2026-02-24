Олеся Отраднова офіційно стала народною депутаткою від "Слуги народу"
Обрана від фракції "Слуга народу" Олеся Отраднова склала присягу народного депутата на засіданні парламенту 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.
Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії "Слуга народу". На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку "Слуги народу" під №160.
Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко також повідомив, що Отраднова увійшла до складу фракції "Слуга народу".
Довідково:
- Отраднова народилася 14 липня 1977 року,
- У 1999 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка
- була заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка,
- з 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
- Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".
- 11 лютого повідомлялося, що Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця таким, що не набув мандата народного депутата через неподання документів. Водночас обраною народною депутаткою за списком партії "Слуга народу" визнано наступну за черговістю кандидатуру - Олесю Отраднову.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В воздухе пахнет порохом и выборами.
Клоун вместе со своей камарильей не выплывет. Он должен прокинуть свою блудню и идти на выборы с придворными военными и одним (не подающим спортивных надежд саночником) Весь негатив должна собрать на себя партия слуг.
Новенькую бабу на потоки и распил не поставят. Там уже всё забито. Сколько ей сидеть в карантине, пока и на неё конверты класть будут.
Ну зачем бабе это надо?
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/
"Если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка."Если есть хоть один не перекрытый ручей из "налоговой" в закрома, для Олеси Олександрівни, это значит что Миндич мышей не ловил, и не тот кем мы его все считаем
Але ж завтра НАБУ і САП можуть знову прийти...
буде голосувати за все що скажуть.
бо, дуже хочеться багато грошей, хатинку в іспанії та мерседеса.
Все потоки оседлали друзья Миндича или сосны Юзика. Не, бабе там, кроме пятна на репутации, ничего не светит
+ детей на детях суддей/прокуроров женить/замуж выдать...
империю судей/прокуров/мусоров никто не отменял...
существа нужные и полезные любой власти...
в ЗЕгівно не ступить...
Мріє до "кармушки" прилипнути
питання є?
Ну и какая ваша реакция? По шее, или в НАБУ сдать.